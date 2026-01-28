Design compact et puissance (de nettoyage) absolue : le K 2 Classic Home est pratique, mobile et flexible et fournit pourtant toutes les performances que l'on attend d'un nettoyeur haute pression. Cet appareil permet un rangement pratique et peu encombrant à tout moment et presque partout. En outre, le flexible haute pression se range confortablement au-dessus du capot avant. Le Home Kit comprend le nettoyeur de surfaces T 1 pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des surfaces étendues autour de la maison ainsi que le détergent Patio & Deck (500 ml). Équipé d'un pistolet avec Quick Connect, d'un flexible haute pression de 3 mètres, d'une lance d'arrosage simple, d'une rotabuse et d'un filtre à eau, le K 2 Classic Home est idéal pour une utilisation occasionnelle sur les salissures légères sur le mobilier de jardin, les outils de jardinage, les vélos et autour de la maison. Son rendement surfacique s'élève à 20 m²/h.