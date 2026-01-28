Nettoyeur haute pression K 2 Classic Home
Particulièrement compact, facile à transporter et simple à ranger : le nettoyeur haute pression K 2 Classic Home est idéal pour les salissures légères autour de la maison. Avec Home Kit.
Design compact et puissance (de nettoyage) absolue : le K 2 Classic Home est pratique, mobile et flexible et fournit pourtant toutes les performances que l'on attend d'un nettoyeur haute pression. Cet appareil permet un rangement pratique et peu encombrant à tout moment et presque partout. En outre, le flexible haute pression se range confortablement au-dessus du capot avant. Le Home Kit comprend le nettoyeur de surfaces T 1 pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des surfaces étendues autour de la maison ainsi que le détergent Patio & Deck (500 ml). Équipé d'un pistolet avec Quick Connect, d'un flexible haute pression de 3 mètres, d'une lance d'arrosage simple, d'une rotabuse et d'un filtre à eau, le K 2 Classic Home est idéal pour une utilisation occasionnelle sur les salissures légères sur le mobilier de jardin, les outils de jardinage, les vélos et autour de la maison. Son rendement surfacique s'élève à 20 m²/h.
Caractéristiques et avantages
Rangement pour le flexible sur l'appareilLe flexible s'accroche facilement sur l'appareil.
Prise en main confortableCet appareil est léger. Lorsque la poignée n'est pas utilisée, elle disparaît dans le boîtier.
Easy ConnectPour fixer et détacher rapidement et sans effort le flexible haute pression de l'appareil et de la poignée-pistolet.
Rangement des accessoires intégré sur l’appareil
- Les lances d'arrosage sont toujours à portée de main et une fois le travail terminé, le tout peut être rangé à même l'appareil pour un encombrement minimal.
Spécifications
Données techniques
|Type de courant (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Pression (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Débit (l/h)
|max. 360
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,4
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,4
|Poids emballage inclus (kg)
|6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|178 x 219 x 415
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Lance simple
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 3 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Petites voitures