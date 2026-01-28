Hogedrukreiniger K 2 Classic Home
Ultracompact, gemakkelijk te vervoeren en eenvoudig op te bergen: de K 2 Classic Home hogedrukreiniger is bij uitstek geschikt voor lichtere vervuilingen in en om het huis. Home kit inbegrepen.
Compact ontwerp dat indrukwekkende (reinigings)kracht levert: de K 2 Classic Home is gemakkelijk te hanteren, draagbaar en flexibel en biedt toch de volledige kracht van een hogedrukreiniger. Het apparaat is vrijwel overal handig op te bergen en neemt weinig ruimte in beslag. Bovendien kan de hogedrukslang moeiteloos op de voorklep worden opgeborgen. De Home Kit bevat de T 1 oppervlaktereiniger voor het efficiënt en spatvrij reinigen van grotere ruimtes rondom het huis, plus het Patio & Deck-reinigingsmiddel (500 ml). Met een Quick Connect-pistool, 3 meter hogedrukslang, enkele spuitlans, vuilfrees en waterfilter is de K 2 Classic Home ideaal voor incidenteel gebruik bij licht vuil op tuinmeubelen, tuingereedschap, fietsen en elders in de omgeving. thuis. De oppervlakteprestatie bedraagt 20 m²/u.
Kenmerken en voordelen
Slangopslag aan de voorklepDe slang kan gemakkelijk aan de voorklep worden opgehangen.
Ligt comfortabel in de handHet apparaat is gemakkelijk te vervoeren. Wanneer de draagbeugel niet nodig is, verdwijnt deze in de behuizing.
Easy ConnectDe hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Geïntegreerde bergruimte voor accessoires op het apparaat
- De spuitlansen zijn altijd binnen handbereik en alles kan compact worden opgeborgen op het toestel als de reiniging klaar is.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|178 x 219 x 415
Inbegrepen bij levering
- Home kit: T 1 oppervlaktereiniger, detergent "Patio & Deck", 0.5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 3 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van kleine wagens.