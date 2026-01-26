Cet appareil trouve sa place partout : que ce soit dans le coffre ou un placard, le nettoyeur haute pression K 4 Classic se range aisément partout et se transporte facilement grâce à ses dimensions compactes. De plus, il délivre toutes les performances que l'on attend d'un nettoyeur haute pression. La poignée télescopique en aluminium réglable en hauteur permet en outre de déplacer l'appareil à une hauteur agréable. Parmi les autres équipements, on trouve le pistolet Quick Connect, un flexible haute pression de 6 mètres, une lance d'arrosage Vario Power (VPS), une rotabuse et un filtre à eau. Par ailleurs, le K 4 Classic, qui offre un rendement surfacique de 30 m²/h, est idéal pour le nettoyage régulier des salissures de moyenne intensité (petites voitures, clôtures de jardin, vélos, etc.).