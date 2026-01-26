Nettoyeur haute pression K 4 Classic
Facile à transporter et rapide à ranger : le nettoyeur haute pression K 4 Classic, avec poignée télescopique, pour une utilisation régulière sur les salissures de moyenne intensité.
Cet appareil trouve sa place partout : que ce soit dans le coffre ou un placard, le nettoyeur haute pression K 4 Classic se range aisément partout et se transporte facilement grâce à ses dimensions compactes. De plus, il délivre toutes les performances que l'on attend d'un nettoyeur haute pression. La poignée télescopique en aluminium réglable en hauteur permet en outre de déplacer l'appareil à une hauteur agréable. Parmi les autres équipements, on trouve le pistolet Quick Connect, un flexible haute pression de 6 mètres, une lance d'arrosage Vario Power (VPS), une rotabuse et un filtre à eau. Par ailleurs, le K 4 Classic, qui offre un rendement surfacique de 30 m²/h, est idéal pour le nettoyage régulier des salissures de moyenne intensité (petites voitures, clôtures de jardin, vélos, etc.).
Caractéristiques et avantages
Rangement pour le flexible sur l'appareilLe flexible s'accroche facilement sur l'appareil.
Poignée télescopiqueLa poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée pour le rangement de l'appareil.
Utilisation de détergentsTuyau d'aspiration pour l'utilisation de détergents. Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Rangement des accessoires intégré sur l’appareil
- Rangement pratique et peu encombrant des accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar)
|20 - max. 130
|Débit (l/h)
|420
|Rendement surfacique (m²/h)
|30
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (W)
|1800
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,6
|Poids emballage inclus (kg)
|6,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|264 x 256 x 450
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 6 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Poignée télescopique
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
Accessoires
Détergents
Piéces détachées K 4 Classic
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.