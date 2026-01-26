Dit apparaat past overal: in de koffer of in een kast. De K 4 Classic hogedrukreiniger kan dankzij zijn compacte afmetingen moeiteloos overal worden opgeborgen en gemakkelijk worden getransporteerd. Toch biedt het nog steeds de volledige prestaties van een hogedrukreiniger. Bovendien zorgt de in hoogte verstelbare aluminium telescoopsteel ervoor dat de trekhoogte altijd comfortabel is. Andere uitrustingsdetails zijn het Quick Connect-pistool, een 6 meter lange hogedrukslang, een Vario Power-spuitlans (VPS), een vuilfrees en een waterfilter. Daarnaast is de K 4 Classic met een oppervlakteprestatie van 30 m²/u bij uitstek geschikt voor de regelmatige reiniging van middelmatige vervuiling (kleine auto's, tuinhekken, fietsen, enz.).