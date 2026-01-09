Nettoyeur haute pression G 7.180
Le nettoyeur haute pression à moteur essence G 7.180 permet un travail en toute autonomie, indépendamment de toute prise de courant. Et s'illustre par son excellente performance.
Une souplesse d'utilisation maximale – sans électricité. C'est possible avec le G 7.180. Avec son moteur essence performant, ce nettoyeur haute pression est indépendant d'une alimentation électrique. Sa nouvelle lance d'arrosage assure une qualité de nettoyage encore meilleure. Avec son châssis solide et ses larges roues, le G 7.180 convient aussi aux terrains difficiles. Ses fonctions optimisées et ses nouveaux accessoires apportent une amélioration significative à la série G. Le G 7.180 – idéal pour les terrasses, les entrées de véhicule, les remorques, les camions, et bien plus encore.
Caractéristiques et avantages
Cadre pliantAvec son cadre pliant, le G 7.180 se range d'une manière facile et pratique.
Nouveaux accessoiresLes accessoires, améliorés ou nouveaux, permettent un nettoyage encore plus efficace et confortable.
Réservoir de détergent amovibleLe réservoir de détergent amovible facilite le remplissage de détergent. Le réservoir se nettoie en toute simplicité.
Roues extra-larges
- Les roues extra-larges permettent une utilisation sur terrain difficile.
Démarrage automatisé
- Le démarreur automatique garantit un démarrage facile du nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Pression (bar/MPa)
|18 - 180 / 1,8 - 18
|Débit (l/h)
|590
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance (PS)
|max. 4,7
|Type d'entraînement
|Essence
|Cylindrée (cm³)
|160
|Couleur
|anthracite
|Poids emballage inclus (kg)
|36,5
|Poids sans accessoires (kg)
|29,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|570 x 500 x 920
Inclus dans la livraison
- Flexible haute pression: 10 m
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
Domaines d'utilisation
- Voitures moyennes et breaks
- Bateaux
- Mobilehomes
- Allées, entrées de garage
Accessoires
Détergents
Piéces détachées G 7.180
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.