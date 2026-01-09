Hogedrukreiniger G 7.180
De G 7.180 hogedrukreiniger maakt autonome reiniging mogelijk zonder dat er een stroomvoorziening nodig is. De prestatiegegevens zijn dankzij de nieuwe bezinemotor ook indrukwekkend.
Maximale flexibiliteit - zonder elektriciteit. De G 7.180 maakt het mogelijk. Dankzij de krachtige benzinemotor is de hogedrukreiniger niet afhankelijk van een stroomvoeding. De nieuwe spuitlans tilt uw reinigingservaring naar een hoger niveau. Het stevige frame en de grote wielen maken de G 7.180 ook geschikt voor gebruik op uitdagend terrein. De geoptimaliseerde functies en de nieuwe accessoires hebben het vorige G-bereik aanzienlijk verbeterd. De G 7.180 - ideaal voor terrassen, opritten, aanhangwagens, vrachtwagens en nog veel meer.
Kenmerken en voordelen
Inklapbaar frameHet inklapbare frame van de G 7.180 maakt de toestel licht en eenvoudig op te bergen.
Nieuwe accessoiresDe nieuwe en verbeterde accessoires zorgen voor een nog betere en makkelijkere reiniging.
Afneembaar detergent reservoirHet afneembare detergent reservoir maakt opvulling gemakkelijk. Het reservoir kan eenvoudig gereinigd worden.
Extra grote wielen
- De extra grote wielen maken het toestel geschikt voor gebruik op uitdagend terrein.
Automatische choke
- Begin eenvoudig te reinigen met de automatische choke
Specificaties
Technische gegevens
|Werkdruk (bar/MPa)
|18 - 180 / 1,8 - 18
|Wateropbrengst (l/u)
|590
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (pk)
|max. 4,7
|Aandrijving
|Benzine
|Cilinderinhoud (cm³)
|160
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|36,5
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|29,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|570 x 500 x 920
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukslang: 10 m
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
Toepassingen
- Voor de reiniging van gezinswagens en breaks.
- Boten
- Mobile homes
- (Tuin) ingangen, opritten
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen G 7.180
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.