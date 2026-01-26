Le K 5 Classic associe confort maximal et performances accrues. Grâce à son système innovant pour le rangement des flexibles, vous pouvez enrouler facilement le flexible haute pression sur le capot avant de l’appareil après utilisation, pour un transport en toute sécurité. Avec ses dimensions compactes, cet appareil est facile à transporter et à ranger, que ce soit sur une étagère ou dans un coffre. La poignée télescopique réglable en hauteur est garante d’un confort accru lors du travail. L’équipement inclut également un pistolet Quick Connect, un flexible haute pression de 8 mètres, une lance d’arrosage Vario Power (VPS), une rotabuse et un filtre à eau. Le nettoyeur haute pression K 5 Classic équipé d’un moteur universel offre un rendement surfacique de 40 m²/h et est idéal pour une utilisation régulière sur des salissures moyennement tenaces.