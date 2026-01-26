Nettoyeur haute pression K 5 Classic
Le nettoyeur haute pression K 5 Classic, facile à transporter et à ranger, avec système innovant pour le rangement des flexibles, convient idéalement pour une utilisation régulière sur des salissures moyennement tenaces.
Le K 5 Classic associe confort maximal et performances accrues. Grâce à son système innovant pour le rangement des flexibles, vous pouvez enrouler facilement le flexible haute pression sur le capot avant de l’appareil après utilisation, pour un transport en toute sécurité. Avec ses dimensions compactes, cet appareil est facile à transporter et à ranger, que ce soit sur une étagère ou dans un coffre. La poignée télescopique réglable en hauteur est garante d’un confort accru lors du travail. L’équipement inclut également un pistolet Quick Connect, un flexible haute pression de 8 mètres, une lance d’arrosage Vario Power (VPS), une rotabuse et un filtre à eau. Le nettoyeur haute pression K 5 Classic équipé d’un moteur universel offre un rendement surfacique de 40 m²/h et est idéal pour une utilisation régulière sur des salissures moyennement tenaces.
Caractéristiques et avantages
Rangement pour le flexible sur l'appareilLe flexible s'accroche facilement sur l'appareil.
Poignée télescopiqueLa poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée pour le rangement de l'appareil.
Utilisation de détergentsTuyau d'aspiration pour l'utilisation de détergents. Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Rangement des accessoires intégré sur l’appareil
- Rangement pratique et peu encombrant des accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Débit (l/h)
|max. 500
|Rendement surfacique (m²/h)
|40
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|2,1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5,6
|Poids emballage inclus (kg)
|8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|188 x 252 x 445
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 8 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Aspiration
- Poignée télescopique
- Matériau de la pompe: Aluminium
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
- Perron
- Voitures moyennes et breaks
- Murs de jardin et de pierre
- Façades
Accessoires
Détergents
Piéces détachées K 5 Classic
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.