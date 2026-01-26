Hogedrukreiniger K 5 Classic
De K5 Classic hogedrukreiniger met innovatief slangopbergsysteem is makkelijk te vervoeren en op te bergen, perfect voor regelmatig gebruik bij middelmatig vuil.
De K5 Classic combineert maximaal gemak met vol vermogen. Dankzij het innovatieve slangopbergconcept kan de hogedrukslang na gebruik eenvoudig en veilig om de voorklep worden gewikkeld. Dankzij de compacte afmetingen is het hele apparaat gemakkelijk te vervoeren en overal op te bergen: op een schab of in de koffer van de auto. Een in hoogte verstelbare telescoopsteel zorgt voor nog meer gemak tijdens het werken. Verder is hij uitgerust met een Quick Connect-pistool, een hogedrukslang van 8 meter, een Vario Power-spuitlans (VPS), een vuilfrees en een waterfilter. De K5 Classic hogedrukreiniger is met zijn universele motor en een oppervlakteprestatie van 40 m²/u bij uitstek geschikt voor regelmatig gebruik bij de aanpak van middelmatige vervuiling.
Kenmerken en voordelen
Slangopslag aan de voorklepDe slang kan gemakkelijk aan de voorklep worden opgehangen.
Telescopisch handvatDe aluminium telescoopgreep kan voor het vervoer worden uitgetrokken en bij het opbergen weer worden ingeschoven.
Gebruik van reinigingsmiddelAanzuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen De Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Geïntegreerde bergruimte voor accessoires op het apparaat
- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|188 x 252 x 445
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuiging
- Telescopisch handvat
- Pomp materiaal: Aluminium
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Wateraanzuiging
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Voor de reiniging van kleine wagens.
- Buitenstappen
- Voor de reiniging van gezinswagens en breaks.
- Tuinmuren en stenen muren
- Gevel
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 5 Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.