De K5 Classic combineert maximaal gemak met vol vermogen. Dankzij het innovatieve slangopbergconcept kan de hogedrukslang na gebruik eenvoudig en veilig om de voorklep worden gewikkeld. Dankzij de compacte afmetingen is het hele apparaat gemakkelijk te vervoeren en overal op te bergen: op een schab of in de koffer van de auto. Een in hoogte verstelbare telescoopsteel zorgt voor nog meer gemak tijdens het werken. Verder is hij uitgerust met een Quick Connect-pistool, een hogedrukslang van 8 meter, een Vario Power-spuitlans (VPS), een vuilfrees en een waterfilter. De K5 Classic hogedrukreiniger is met zijn universele motor en een oppervlakteprestatie van 40 m²/u bij uitstek geschikt voor regelmatig gebruik bij de aanpak van middelmatige vervuiling.