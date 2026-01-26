Nettoyeur haute pression K 3 Classic
Le K 3 Classic muni d'une poignée télescopique se montre particulièrement convaincant sur les salissures légères autour de la maison. De plus, il est particulièrement compact, facile à transporter et simple à ranger.
Le K 3 Classic s'illustre par son design compact et toutes les performances que l'on attend d'un nettoyeur haute pression. Sa poignée télescopique en aluminium garantit en outre un rangement peu encombrant ainsi qu'une grande mobilité et flexibilité. Équipé d'un pistolet avec Quick Connect, d'un flexible haute pression de 6 mètres, d'une lance d'arrosage Vario Power, d'une rotabuse et d'un filtre à eau, le K 3 Classic est idéal pour une utilisation occasionnelle sur les salissures légères sur le mobilier de jardin, les outils de jardinage, les vélos et autour de la maison. Son rendement surfacique s'élève à 25 m²/h.
Caractéristiques et avantages
Rangement pour le flexible sur l'appareilLe flexible s'accroche facilement sur l'appareil.
Poignée télescopiqueLa poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée pour le rangement de l'appareil.
Utilisation de détergentsTuyau d'aspiration pour l'utilisation de détergents. Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Rangement des accessoires intégré sur l’appareil
- Les lances d'arrosage sont toujours à portée de main et une fois le travail terminé, le tout peut être rangé à même l'appareil pour un encombrement minimal.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Débit (l/h)
|380
|Rendement surfacique (m²/h)
|25
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,6
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,2
|Poids emballage inclus (kg)
|5,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|264 x 256 x 450
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 6 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Poignée télescopique
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
Accessoires
Détergents
Piéces détachées K 3 Classic
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.