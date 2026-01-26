Ondanks zijn compacte afmetingen levert de K 3 Classic toch het volledige vermogen van een hogedrukreiniger. Bovendien zorgt de aluminium telescopische handgreep ervoor dat hij ruimtebesparend kan worden opgeborgen en dat hij uiterst draagbaar en flexibel is. Met een Quick Connect-pistool, 6 meter hogedrukslang, Vario Power-spuitlans, vuilfrees en waterfilter is de K 3 Classic geschikt voor incidenteel gebruik bij licht vuil op tuinmeubelen, tuingereedschap, fietsen en elders in de omgeving. De oppervlakteprestatie bedraagt 25 m²/u.