Hogedrukreiniger K 3 Classic
De K 3 Classic met telescoopsteel is bijzonder effectief bij lichte vuil rondom het huis. Bovendien is hij ultracompact, gemakkelijk te vervoeren en op te bergen.
Ondanks zijn compacte afmetingen levert de K 3 Classic toch het volledige vermogen van een hogedrukreiniger. Bovendien zorgt de aluminium telescopische handgreep ervoor dat hij ruimtebesparend kan worden opgeborgen en dat hij uiterst draagbaar en flexibel is. Met een Quick Connect-pistool, 6 meter hogedrukslang, Vario Power-spuitlans, vuilfrees en waterfilter is de K 3 Classic geschikt voor incidenteel gebruik bij licht vuil op tuinmeubelen, tuingereedschap, fietsen en elders in de omgeving. De oppervlakteprestatie bedraagt 25 m²/u.
Kenmerken en voordelen
Slangopslag aan de voorklepDe slang kan gemakkelijk aan de voorklep worden opgehangen.
Telescopisch handvatDe aluminium telescoopgreep kan voor het vervoer worden uitgetrokken en bij het opbergen weer worden ingeschoven.
Gebruik van reinigingsmiddelAanzuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen De Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Geïntegreerde bergruimte voor accessoires op het apparaat
- De spuitlansen zijn altijd binnen handbereik en alles kan compact worden opgeborgen op het toestel als de reiniging klaar is.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|264 x 256 x 450
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Telescopisch handvat
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 3 Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.