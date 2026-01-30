Nettoyeur haute pression K 2 Classic Car & Home
Le nettoyeur haute pression K 2 Classic Car & Home pour les petites tâches et les salissures légères permet un rangement et un transport aisés. Avec Car Kit et Home Kit.
Outre sa taille pratique, le K 2 Classic Car & Home s'illustre par des performances maximales. Les dimensions avantageuses du nettoyeur haute pression garantissent une mobilité optimale et permettent un rangement peu encombrant. Le Car Kit comprend une brosse pour une élimination efficace du voile gris sur les véhicules, un canon à mousse ainsi que du shampoing voitures (500 ml). Le Home Kit comprend le nettoyeur de surfaces T 1 pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des surfaces étendues autour de la maison ainsi que le détergent Patio & Deck (500 ml). L'appareil est également équipé d'un pistolet, d'un flexible haute pression de 3 mètres, d'une lance d'arrosage simple, d'une rotabuse à jet crayon rotatif contre les saletés les plus tenaces ainsi que d'un filtre à eau fiable pour protéger la pompe contre les particules de saleté.
Caractéristiques et avantages
Rangement pour le flexible sur l'appareilLe flexible s'accroche facilement sur l'appareil.
Prise en main confortableCet appareil est léger. Lorsque la poignée n'est pas utilisée, elle disparaît dans le boîtier.
Easy ConnectPour fixer et détacher rapidement et sans effort le flexible haute pression de l'appareil et de la poignée-pistolet.
Rangement des accessoires intégré sur l’appareil
- Les lances d'arrosage sont toujours à portée de main et une fois le travail terminé, le tout peut être rangé à même l'appareil pour un encombrement minimal.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Débit (l/h)
|max. 360
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1,4
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,4
|Poids emballage inclus (kg)
|7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|178 x 219 x 415
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l
- Car Kit: Brosse de lavage, canon à mousse, détergent, shampoing voiture, 0,5 l
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Lance simple
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 3 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Aspiration
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Petites voitures
Accessoires
Détergents
Piéces détachées K 2 Classic Car & Home
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.