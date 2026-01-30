Outre sa taille pratique, le K 2 Classic Car & Home s'illustre par des performances maximales. Les dimensions avantageuses du nettoyeur haute pression garantissent une mobilité optimale et permettent un rangement peu encombrant. Le Car Kit comprend une brosse pour une élimination efficace du voile gris sur les véhicules, un canon à mousse ainsi que du shampoing voitures (500 ml). Le Home Kit comprend le nettoyeur de surfaces T 1 pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des surfaces étendues autour de la maison ainsi que le détergent Patio & Deck (500 ml). L'appareil est également équipé d'un pistolet, d'un flexible haute pression de 3 mètres, d'une lance d'arrosage simple, d'une rotabuse à jet crayon rotatif contre les saletés les plus tenaces ainsi que d'un filtre à eau fiable pour protéger la pompe contre les particules de saleté.