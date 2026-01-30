Naast het compacte formaat voor gebruiksgemak, maken de hoge prestatiemogelijkheden van de K 2 Classic Car & Home hem tot een bijzonder aantrekkelijke aankoop. De gunstige afmetingen van de hogedrukreiniger zorgen voor maximale draagbaarheid en zorgen ervoor dat deze bij opslag minimale ruimte in beslag neemt. De Car Cleaning Kit bevat een wasborstel voor het effectief verwijderen van vuile aanslag op het voertuig, evenals een schuimstraal en autoshampoo (500 ml). De Home Kit bevat de T 1 oppervlaktereiniger voor het efficiënt en spatvrij reinigen van grotere ruimtes rondom het huis, plus het Patio & Deck-reinigingsmiddel (500 ml). Andere kenmerken zijn onder meer een spuitpistool, een 3 m lange hogedrukslang, een enkele spuitlans, een vuilfrees met roterende puntstraal voor het verwijderen van het meest hardnekkige vuil en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen het binnendringen van klein vuil deeltjes.