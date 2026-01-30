Hogedrukreiniger K 2 Classic Car & Home
De K 2 Classic Car & Home hogedrukreiniger voor kleinere toepassingen en lichte vervuiling kan eenvoudig worden opgeborgen en vervoerd. Inclusief autoreinigingsset en homekit.
Naast het compacte formaat voor gebruiksgemak, maken de hoge prestatiemogelijkheden van de K 2 Classic Car & Home hem tot een bijzonder aantrekkelijke aankoop. De gunstige afmetingen van de hogedrukreiniger zorgen voor maximale draagbaarheid en zorgen ervoor dat deze bij opslag minimale ruimte in beslag neemt. De Car Cleaning Kit bevat een wasborstel voor het effectief verwijderen van vuile aanslag op het voertuig, evenals een schuimstraal en autoshampoo (500 ml). De Home Kit bevat de T 1 oppervlaktereiniger voor het efficiënt en spatvrij reinigen van grotere ruimtes rondom het huis, plus het Patio & Deck-reinigingsmiddel (500 ml). Andere kenmerken zijn onder meer een spuitpistool, een 3 m lange hogedrukslang, een enkele spuitlans, een vuilfrees met roterende puntstraal voor het verwijderen van het meest hardnekkige vuil en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen het binnendringen van klein vuil deeltjes.
Kenmerken en voordelen
Slangopslag aan de voorklepDe slang kan gemakkelijk aan de voorklep worden opgehangen.
Ligt comfortabel in de handHet apparaat is gemakkelijk te vervoeren. Wanneer de draagbeugel niet nodig is, verdwijnt deze in de behuizing.
Easy ConnectDe hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Geïntegreerde bergruimte voor accessoires op het apparaat
- De spuitlansen zijn altijd binnen handbereik en alles kan compact worden opgeborgen op het toestel als de reiniging klaar is.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|178 x 219 x 415
Inbegrepen bij levering
- Home kit: T 1 oppervlaktereiniger, detergent "Patio & Deck", 0.5 l
- Car kit: Wasborstel, schuimstraal, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0.5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 3 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuiging
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van kleine wagens.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 2 Classic Car & Home
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.