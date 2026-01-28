Équipé d'un moteur refroidi à l'eau, le K 6 Special a été conçu pour les nettoyages fréquents de zones très encrassées, telles que les chemins, les piscines et les grosses voitures. Il est équipé d'un pistolet avec raccord pratique Quick Connect, d'un flexible haute pression de 10 mètres, d'un filtre à eau fiable pour protéger la pompe, d'une lance d'arrosage Vario Power (VPS) et d'une rotabuse avec jet crayon. Le réglage de la pression sur la VPS se fait littéralement en un tour de main et la rotabuse vient à bout de toutes les salissures, aussi tenaces soient-elles.