Nettoyeur haute pression K 6 Special
Le nettoyeur haute pression K 6 Special avec moteur refroidi à l'eau est l'appareil idéal pour une utilisation fréquente sur des chemins, dans de grands véhicules ou dans des piscines très encrassés.
Équipé d'un moteur refroidi à l'eau, le K 6 Special a été conçu pour les nettoyages fréquents de zones très encrassées, telles que les chemins, les piscines et les grosses voitures. Il est équipé d'un pistolet avec raccord pratique Quick Connect, d'un flexible haute pression de 10 mètres, d'un filtre à eau fiable pour protéger la pompe, d'une lance d'arrosage Vario Power (VPS) et d'une rotabuse avec jet crayon. Le réglage de la pression sur la VPS se fait littéralement en un tour de main et la rotabuse vient à bout de toutes les salissures, aussi tenaces soient-elles.
Caractéristiques et avantages
Performance exceptionnelleLe moteur à refroissement par eau de haute qualité vous impressionnera par son niveau de performance élevé.
Plug 'n' CleanRapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un seul geste.
Quick ConnectLe flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Crochet porte-câble confortable
- Crochet grand format pour un rangement irréprochable du câble électrique directement sur le nettoyeur.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 160 / 2 - max. 16
|Débit (l/h)
|max. 600
|Rendement surfacique (m²/h)
|60
|Température d'admission (°C)
|max. 60
|Puissance de raccordement (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|18,9
|Poids emballage inclus (kg)
|22,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|404 x 461 x 968
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 10 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Vario Power Jet
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
- Perron
- Voitures moyennes et breaks
- Murs de jardin et de pierre
- Mobilehomes