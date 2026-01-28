Hogedrukreiniger K 6 Special
De K 6 Special hogedrukreiniger met watergekoelde motor is het ideale apparaat voor de reiniging van hardnekkig vuil op paden, auto's, fietsen, terrassen, muren of tuingereedschap.
De K 6 Special hogedrukreiniger is uitgerust met een ultra efficiënte watergekoelde motor en is ontworpen voor de reiniging van grote hoeveelheden vuil die vaak voorkomen op paden, zwembaden, voertuigen, terrassen, enz. Inbegrepen in de levering behoren onder meer een spuitpistool met praktische Quick Connect-adapter, een hogedrukslang met een aanzienlijke lengte van 10 m, een betrouwbaar waterfilter dat de pomp beschermt, een Vario Power spuitlans (VPS) voor variabele spuitdruk en een vuilfrees met een roterende puntstraal. Met een simpele handbeweging is de drukinstelling van de VPS aan te passen en de vuilfrees maakt korte metten met zelfs het meest hardnekkige vuil. Dankzij het eenvoudige Plug'n' Clean systeem kan detergent in de gewenste hoeveelheid worden aangebracht op het te reinigen oppervlak.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende prestatieU zal onder de indruk zijn van de ultramoderne watergekoelde motor met zijn sterke prestatie.
Plug 'n' CleanDankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Quick ConnectDe hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Nette opberging aan de haak
- Grote kabelhaken zorgen ervoor dat de kabels netjes en direct op het toestel kunnen worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 160 / 2 - max. 16
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|18,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|22,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|404 x 461 x 968
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Vario Power Jet
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Plug ’n’ Clean System
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Voor de reiniging van kleine wagens.
- Buitenstappen
- Voor de reiniging van gezinswagens en breaks.
- Tuinmuren en stenen muren
- Mobile homes