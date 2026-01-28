De K 6 Special hogedrukreiniger is uitgerust met een ultra efficiënte watergekoelde motor en is ontworpen voor de reiniging van grote hoeveelheden vuil die vaak voorkomen op paden, zwembaden, voertuigen, terrassen, enz. Inbegrepen in de levering behoren onder meer een spuitpistool met praktische Quick Connect-adapter, een hogedrukslang met een aanzienlijke lengte van 10 m, een betrouwbaar waterfilter dat de pomp beschermt, een Vario Power spuitlans (VPS) voor variabele spuitdruk en een vuilfrees met een roterende puntstraal. Met een simpele handbeweging is de drukinstelling van de VPS aan te passen en de vuilfrees maakt korte metten met zelfs het meest hardnekkige vuil. Dankzij het eenvoudige Plug'n' Clean systeem kan detergent in de gewenste hoeveelheid worden aangebracht op het te reinigen oppervlak.