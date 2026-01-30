Cet appareil trouve sa place partout : que ce soit dans le coffre ou un placard, le nettoyeur haute pression K 4 Classic Home se range aisément partout et se transporte facilement grâce à ses dimensions compactes. De plus, il délivre toutes les performances que l'on attend d'un nettoyeur haute pression. Le Home Kit comprend le nettoyeur de surfaces T 5 pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des surfaces étendues tout autour de la maison ainsi que le détergent pour pierres et façades (1,0 l). La poignée télescopique en aluminium réglable en hauteur permet en outre de déplacer l'appareil à une hauteur agréable. Parmi les autres équipements, on trouve le pistolet Quick Connect, un flexible haute pression de 6 mètres, une lance d'arrosage Vario Power (VPS), une rotabuse et un filtre à eau. Par ailleurs, le K 4 Classic Home, qui offre un rendement surfacique de 30 m²/h, est idéal pour le nettoyage régulier des salissures de moyenne intensité (petites voitures, clôtures de jardin, vélos, etc.).