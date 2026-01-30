Dit apparaat past overal: in de koffer of in een kast: de K 4 Classic Home hogedrukreiniger kan dankzij zijn compacte afmetingen moeiteloos overal worden opgeborgen en gemakkelijk worden getransporteerd. Toch biedt het nog steeds de volledige prestaties van een hogedrukreiniger. De Home Kit bevat de T 5 oppervlaktereiniger voor het efficiënt en spatvrij reinigen van grotere oppervlakken rondom het huis, evenals de Steen- en Gevelreiniger (1,0 l). Bovendien zorgt de in hoogte verstelbare aluminium telescoopsteel ervoor dat de trekhoogte altijd comfortabel is. Andere uitrustingsdetails zijn het Quick Connect-pistool, een zes meter lange hogedrukslang, een Vario Power-spuitlans (VPS), een vuilfrees en een waterfilter. Daarnaast is de K 4 Classic Home met een oppervlakteprestatie van 30 m²/u bij uitstek geschikt voor de regelmatige reiniging van middelmatige vervuiling (kleine auto's, tuinhekken, fietsen etc.).