Un résultat éclatant, même sans alimentation secteur : grâce au nettoyeur haute pression sans fil, pour une multitude d'applications telles que les voitures compactes, les bateaux, le mobilier de jardin, les poubelles et autres tâches de nettoyage mineures à l'extérieur de la maison. Grâce aux modes standard, boost et détergent, les divers objets à nettoyer peuvent être traités avec une pression parfaitement ajustée. L'afficheur analogique de la poignée-pistolet indique en permanence le mode sélectionné pendant le nettoyage. Pour utiliser les différents niveaux de pression, il suffit de changer de lance. L'appareil est compatible avec la batterie interchangeable Li-Ion 36 V/5,0 Ah de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V. La batterie et le chargeur sont disponibles séparément comme accessoires spéciaux. Par ailleurs, il est possible de raccorder un flexible d'aspiration Kärcher pour aspirer l'eau depuis des sources d'eau alternatives.