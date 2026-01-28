Nettoyeur haute pression sans fil K 2 Battery
Puissant nettoyeur sans fil haute pression K 2 Battery pour des utilisations variées et flexibles sans alimentation secteur. La batterie interchangeable 36 V et le chargeur sont disponibles séparément comme accessoires spéciaux.
Un résultat éclatant, même sans alimentation secteur : grâce au nettoyeur haute pression sans fil, pour une multitude d'applications telles que les voitures compactes, les bateaux, le mobilier de jardin, les poubelles et autres tâches de nettoyage mineures à l'extérieur de la maison. Grâce aux modes standard, boost et détergent, les divers objets à nettoyer peuvent être traités avec une pression parfaitement ajustée. L'afficheur analogique de la poignée-pistolet indique en permanence le mode sélectionné pendant le nettoyage. Pour utiliser les différents niveaux de pression, il suffit de changer de lance. L'appareil est compatible avec la batterie interchangeable Li-Ion 36 V/5,0 Ah de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V. La batterie et le chargeur sont disponibles séparément comme accessoires spéciaux. Par ailleurs, il est possible de raccorder un flexible d'aspiration Kärcher pour aspirer l'eau depuis des sources d'eau alternatives.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 VTechnologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V. Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
Poignée-pistolet avec indicateur de niveau de pressionDifférentes lances permettent de choisir parmi 3 niveaux de pression pour un nettoyage optimal de diverses surfaces. L'indication sur la poignée-pistolet permet un contrôle simple du niveau de pression sélectionné.
Aspiration de l'eauCompatible avec le flexible d’aspiration Kärcher pour un nettoyage ne nécessitant pas une alimentation en eau. Le flexible d’aspiration est vendu séparément.
Utilisation de détergents
- Tuyau d'aspiration pour l'utilisation de détergents.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Rangement des accessoires intégré
- Flexible, lance et pistolet se rangent parfaitement, dans peu d'espace.
Système Quick connect
- Pour fixer et détacher rapidement et sans effort le flexible haute pression de l'appareil et de la poignée-pistolet.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Pression (bar)
|max. 110
|Plage de pressions
|Haute pression
|Débit (l/h)
|340
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|14
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,5
|Poids emballage inclus (kg)
|7,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|245 x 303 x 629
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Pistolet haute pression: G 120 Q Boost
- Lance simple
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 4 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Filtre à eau intégré
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Terrasses
- Petites voitures
- Motos et scooters
- Vélos
- Bateaux
- Poubelles
- Jouet de jardin