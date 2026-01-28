Draadloze hogedrukreiniger K 2 Battery

Schitterende resultaten, ook zonder stopcontact: de hogedrukreiniger met accuaandrijving is geschikt voor veel verschillende toepassingen zoals kleine auto's, motorfietsen, fietsen, boten en nog veel meer kleine reinigingstaken rondom het huis. Dankzij de accu met een maximale gebruiksduur van 17 minuten kun je ook schoonmaken als er geen stopcontact in de buurt is. Tijdens het reinigen wordt op de analoge display van de hogedrukreiniger de geselecteerde modus aangegeven. Het apparaat is compatibel met de vervangbare li-ionaccu van 36 V/5,0 Ah uit het Kärcher batterijplatform (batterij en oplader niet inbegrepen in deze versie). Daarnaast kun je een Kärcher aanzuigslang aansluiten om water op te zuigen uit een waterreservoir, bijvoorbeeld als er geen wateraansluiting is. De hogedrukreiniger is verder uitgerust met twee spuitlansen om te schakelen tussen de standaard- en vuilfreesmodus, een zuigslang voor reinigingsmiddel en een ingebouwde waterfilter om te voorkomen dat er vuildeeltjes in de hogedrukpomp komen.