Draadloze hogedrukreiniger K 2 Battery
De draadloze hogedrukreiniger met batterij voor schoonmaken zonder stopcontact. Ideaal voor uiteenlopende toepassingen rondom het huis. Batterij en lader niet inbegrepen in deze versie.
Schitterende resultaten, ook zonder stopcontact: de hogedrukreiniger met accuaandrijving is geschikt voor veel verschillende toepassingen zoals kleine auto's, motorfietsen, fietsen, boten en nog veel meer kleine reinigingstaken rondom het huis. Dankzij de accu met een maximale gebruiksduur van 17 minuten kun je ook schoonmaken als er geen stopcontact in de buurt is. Tijdens het reinigen wordt op de analoge display van de hogedrukreiniger de geselecteerde modus aangegeven. Het apparaat is compatibel met de vervangbare li-ionaccu van 36 V/5,0 Ah uit het Kärcher batterijplatform (batterij en oplader niet inbegrepen in deze versie). Daarnaast kun je een Kärcher aanzuigslang aansluiten om water op te zuigen uit een waterreservoir, bijvoorbeeld als er geen wateraansluiting is. De hogedrukreiniger is verder uitgerust met twee spuitlansen om te schakelen tussen de standaard- en vuilfreesmodus, een zuigslang voor reinigingsmiddel en een ingebouwde waterfilter om te voorkomen dat er vuildeeltjes in de hogedrukpomp komen.
Kenmerken en voordelen
Vervangbare batterij van 36 V uit het Kärcher Battery Power batterijplatformReal Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit. Compatibel met alle toestellen uit het 36 V Battery Power-platform. Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
Hogedrukpistool met scherm voor de aanduiding van het drukniveauEen aanbod van verschillende spuitlansen biedt drie verschillende drukniveaus voor optimale resultaten bij de reiniging van verschillende oppervlakken. Het scherm op het hogedrukpistool maakt het eenvoudig om het gekozen drukniveau te controleren.
WateraanzuigingCompatibel met de Kärcher aanzuigslang voor reinigen als er geen wateraansluiting in de buurt is. De aanzuigslang kan los gekocht worden.
Gebruik van reinigingsmiddel
- Aanzuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen
- De Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- De slang, de spuitlansen en het spuitpistool kunnen netjes en compact worden opgeborgen.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Werkdruk (bar)
|max. 110
|Drukbereik
|Hogedruk
|Wateropbrengst (l/u)
|340
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Werktijd per batterijlading (min)
|14
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|245 x 303 x 629
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Hogedrukpistool: G 120 Q, Extended
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerde water fijnfilter
Videos
Toepassingen
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Terrassen
- Voor de reiniging van kleine wagens.
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Fietsen
- Boten
- Vuilbakken
- Tuinspeelgoed