Design compact et toutes les performances que l'on attend d'un nettoyeur haute pression : le K 3 Classic Car séduit sur toute la ligne. Le Car Kit supplémentaire permet un nettoyage particulièrement efficace des véhicules et inclut une brosse pour décoller le voile gris, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse et une force maximale de dissolution de la saleté ainsi qu'un flacon de shampoing voitures de 500 millilitres. Sa poignée télescopique en aluminium garantit en outre un rangement peu encombrant ainsi qu'une grande mobilité et flexibilité. Équipé d'un pistolet avec Quick Connect, d'un flexible haute pression de 6 mètres, d'une lance d'arrosage Vario Power, d'une rotabuse et d'un filtre à eau, le K 3 Classic Car est idéal pour une utilisation occasionnelle sur les salissures légères sur le mobilier de jardin, les outils de jardinage, les vélos et autour de la maison. Son rendement surfacique s'élève à 25 m²/h.