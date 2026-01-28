Nettoyeur haute pression K 3 Classic Car
Se montre particulièrement convaincant sur les salissures légères : le nettoyeur haute pression compact et peu encombrant K 3 Classic Car muni d'une poignée télescopique se distingue lors des tâches de nettoyage tout autour de la voiture.
Design compact et toutes les performances que l'on attend d'un nettoyeur haute pression : le K 3 Classic Car séduit sur toute la ligne. Le Car Kit supplémentaire permet un nettoyage particulièrement efficace des véhicules et inclut une brosse pour décoller le voile gris, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse et une force maximale de dissolution de la saleté ainsi qu'un flacon de shampoing voitures de 500 millilitres. Sa poignée télescopique en aluminium garantit en outre un rangement peu encombrant ainsi qu'une grande mobilité et flexibilité. Équipé d'un pistolet avec Quick Connect, d'un flexible haute pression de 6 mètres, d'une lance d'arrosage Vario Power, d'une rotabuse et d'un filtre à eau, le K 3 Classic Car est idéal pour une utilisation occasionnelle sur les salissures légères sur le mobilier de jardin, les outils de jardinage, les vélos et autour de la maison. Son rendement surfacique s'élève à 25 m²/h.
Caractéristiques et avantages
Rangement pour le flexible sur l'appareilLe flexible s'accroche facilement sur l'appareil.
Poignée télescopiqueLa poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée pour le rangement de l'appareil.
Utilisation de détergentsTuyau d'aspiration pour l'utilisation de détergents. Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Rangement des accessoires intégré sur l’appareil
- Les lances d'arrosage sont toujours à portée de main et une fois le travail terminé, le tout peut être rangé à même l'appareil pour un encombrement minimal.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Débit (l/h)
|380
|Rendement surfacique (m²/h)
|25
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,6
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,2
|Poids emballage inclus (kg)
|6,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|264 x 256 x 450
Inclus dans la livraison
- Car Kit: Brosse de lavage, canon à mousse, détergent, shampoing voiture, 0,5 l
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 6 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Aspiration
- Poignée télescopique
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters