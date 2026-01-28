Hogedrukreiniger K 3 Classic Car
Nog indrukwekkender bij lichtere vervuiling: de compacte en ruimtebesparende K 3 Classic Car hogedrukreiniger met telescopische steel is bijzonder effectief voor het reinigen van auto's.
Het compacte ontwerp gecombineerd met de volledige kracht van een hogedrukreiniger: de K 3 Classic Car. De extra Car Cleaning Kit maakt het reinigen van voertuigen effectiever en bevat een wasborstel om de grijze film te verwijderen en een schuimstraal die goed hechtend schuim en maximaal vuiloplossend vermogen levert, evenals 500 ml autoshampoo. Bovendien zorgt de aluminium telescopische handgreep ervoor dat hij ruimtebesparend kan worden opgeborgen en dat hij uiterst draagbaar en flexibel is. Met een Quick Connect-pistool, 6 meter hogedrukslang, Vario Power-spuitlans, vuilfrees en waterfilter is de K 3 Classic Car ideaal voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling van tuinmeubelen en tuingereedschap, fietsen en rond de tuin, De oppervlakteprestatie bedraagt 25 m²/u.
Kenmerken en voordelen
Slangopslag aan de voorklepDe slang kan gemakkelijk aan de voorklep worden opgehangen.
Telescopisch handvatDe aluminium telescoopgreep kan voor het vervoer worden uitgetrokken en bij het opbergen weer worden ingeschoven.
Gebruik van reinigingsmiddelAanzuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen De Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Geïntegreerde bergruimte voor accessoires op het apparaat
- De spuitlansen zijn altijd binnen handbereik en alles kan compact worden opgeborgen op het toestel als de reiniging klaar is.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|264 x 256 x 450
Inbegrepen bij levering
- Car kit: Wasborstel, schuimstraal, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0.5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuiging
- Telescopisch handvat
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.