Nettoyeur haute pression K 2 Premium Car & Home
Le K 2 Premium Car & Home vient à bout de saletés légères tout autour de la maison. Avec réservoir à détergent, brosse, canon à mousse, shampoing pour voiture, nettoyeur de surfaces T 150 et détergent « Patio & Deck ».
Le K 2 Premium Car & Home est équipé d'un réservoir à détergent pratique. Le champ d'application du nettoyeur haute pression va des vélos sales aux outils de jardinage incrustés de boues en passant par les meubles de jardin salis. Le Home Kit pour nettoyage efficace de surfaces tout autour de la maison et le Car Kit pour un entretien parfait des véhicules font de l'appareil un outil polyvalent. Le Home Kit comprend le nettoyeur de surfaces T 150 et 500 ml de détergent « Patio & Deck ». Le Car Kit contient une brosse contre le voile gris, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse et une dissolution maximale de la saleté ainsi qu'un shampoing pour voiture de 500 ml. S'y ajoutent un pistolet, 6 mètres de flexible haute pression, une lance d'arrosage Vario Power (VPS) avec régulation simple de la pression, une rotabuse à jet crayon rotatif et un filtre à eau.
Caractéristiques et avantages
Crochet porte-câble confortable
- Grand crochet pour un rangement soigné du flexible et du cordon à même l'appareil.
Solution propre du réservoir
- Le réservoir de détergent pratique simplifie l’application du détergent.
Pompe axiale à 3 pistons
- Sans entretien
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Débit (l/h)
|max. 360
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1,4
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,6
|Poids emballage inclus (kg)
|8,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|242 x 280 x 783
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l
- Car Kit: Brosse de lavage, canon à mousse, détergent, shampoing voiture, 0,5 l
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 6 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Réservoir
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Petites voitures
Accessoires
Détergents
Piéces détachées K 2 Premium Car & Home
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.