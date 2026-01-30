Le K 2 Premium Car & Home est équipé d'un réservoir à détergent pratique. Le champ d'application du nettoyeur haute pression va des vélos sales aux outils de jardinage incrustés de boues en passant par les meubles de jardin salis. Le Home Kit pour nettoyage efficace de surfaces tout autour de la maison et le Car Kit pour un entretien parfait des véhicules font de l'appareil un outil polyvalent. Le Home Kit comprend le nettoyeur de surfaces T 150 et 500 ml de détergent « Patio & Deck ». Le Car Kit contient une brosse contre le voile gris, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse et une dissolution maximale de la saleté ainsi qu'un shampoing pour voiture de 500 ml. S'y ajoutent un pistolet, 6 mètres de flexible haute pression, une lance d'arrosage Vario Power (VPS) avec régulation simple de la pression, une rotabuse à jet crayon rotatif et un filtre à eau.