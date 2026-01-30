Hogedrukreiniger K 2 Premium Car & Home T150
De K 2 Premium Car & Home helpt bij lichte vervuiling rondom het huis. Met reinigingsmiddelentank, wasborstel, schuimsproeier, autoshampoo, T 150 oppervlakkenreiniger en Patio & Deck reinigingsmiddel.
De K 2 Premium Car & Home heeft een breed scala aan toepassingen, van het wassen van vuile fietsen en smoezelige tuinmeubelen tot het reinigen van tuingereedschap met aangekoekte modder. De Home Kit voor efficiënte oppervlaktereiniging rondom het huis en de Car Kit voor perfecte voertuigverzorging maken de machine tot een allrounder. De Home Kit bevat de T 150 oppervlakkenreiniger en 500 ml Patio & Deck reinigingsmiddel. De Car Kit bevat een wasborstel om grauwsluier aan te pakken, een schuimsproeier voor sterk hechtend schuim en maximaal vuiloplossend vermogen, en 500 ml autoshampoo. Hij wordt verder geleverd met een spuitpistool, een 6 m lange hogedrukslang, een Vario Power spuitlans (VPS) met eenvoudige drukregeling, een vuilfrees met roterende puntstraal en een waterfilter.
Kenmerken en voordelen
Nette opberging aan de haak
- Grote kabelhaken zorgen ervoor dat de kabels netjes en direct op het toestel kunnen worden opgeborgen.
Oplossing voor een schone tank
- Met de praktische reinigingsmiddelentank is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
Drieplunjer axiaalpomp
- Volledig onderhoudsvrij.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|242 x 280 x 783
Inbegrepen bij levering
- Home kit: T 1 oppervlaktereiniger, detergent "Patio & Deck", 0.5 l
- Car kit: Wasborstel, schuimstraal, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0.5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: tank
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van kleine wagens.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 2 Premium Car & Home T150
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.