De K 2 Premium Car & Home heeft een breed scala aan toepassingen, van het wassen van vuile fietsen en smoezelige tuinmeubelen tot het reinigen van tuingereedschap met aangekoekte modder. De Home Kit voor efficiënte oppervlaktereiniging rondom het huis en de Car Kit voor perfecte voertuigverzorging maken de machine tot een allrounder. De Home Kit bevat de T 150 oppervlakkenreiniger en 500 ml Patio & Deck reinigingsmiddel. De Car Kit bevat een wasborstel om grauwsluier aan te pakken, een schuimsproeier voor sterk hechtend schuim en maximaal vuiloplossend vermogen, en 500 ml autoshampoo. Hij wordt verder geleverd met een spuitpistool, een 6 m lange hogedrukslang, een Vario Power spuitlans (VPS) met eenvoudige drukregeling, een vuilfrees met roterende puntstraal en een waterfilter.