PS 40 Powerscrubber oppervlaktereiniger
PS 40 powerscrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. Verwijdert hardnekkige vervuiling van verschillende oppervlakken op een krachtige, betrouwbare en tijdsbesparende manier. Ideaal voor trappen en randen. Is tevens uitgerust met een geïntegreerde zuigstrip om het vuil water te verwijderen.
De PS 40 powerscrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers en een zuigstrip is veel krachtiger dan een traditionele manele borstel. De powerscrubber verwijdert snel en eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken met hoge druk. De PS 40 powerscrubber is ideaal voor de reiniging van trappen, terrassen, gevels, garages, balkonnen, muren, paden en oprijlanen. Ideaal voor de reiniging van trappen en kanten. De powerscrubber past op alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers van de reeksen K2 – K7.
Kenmerken en voordelen
Drie geïntegreerde hogedruksproeiers
- Voor het verwijderen van hardnekkig vuil van verschillende soorten oppervlakken
Geïntegreerde zuigstrip
- Snelle verwijdering van het restwater
Compact design
- Ideaal voor het reinigen van hoeken en kanten zonder spatten
Krachtige reiniging met hoge druk
- Voor het verwijderen van hardnekkig vuil van verschillende soorten oppervlakken
Combinatie tussen manuele borstel en hogedrukstraal
- Extra krachtige reinigingsresultaten in vergelijking met een gewone schuurborstel
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|744 x 303 x 759
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Trappen
- Terrassen
- Gevel
- Garage
- Tuinmuren en stenen muren
- Balkon
- Paden
- (Tuin) ingangen, opritten