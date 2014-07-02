PS 40 Powerscrubber oppervlaktereiniger

De PS 40 powerscrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers en een zuigstrip is veel krachtiger dan een traditionele manele borstel. De powerscrubber verwijdert snel en eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken met hoge druk. De PS 40 powerscrubber is ideaal voor de reiniging van trappen, terrassen, gevels, garages, balkonnen, muren, paden en oprijlanen. Ideaal voor de reiniging van trappen en kanten. De powerscrubber past op alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers van de reeksen K2 – K7.