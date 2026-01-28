Dit apparaat past overal: of het nu in de koffer of in een kast is, de K 4 Classic Car hogedrukreiniger kan dankzij zijn compacte afmetingen moeiteloos overal worden opgeborgen en gemakkelijk worden getransporteerd. Toch biedt het nog steeds de volledige prestaties van een hogedrukreiniger. Dankzij de Car Cleaning Kit met schuimstraal, roterende wasborstel en autoshampoo is de K 4 Classic Car ontworpen voor incidenteel gebruik bij middelmatige vervuiling in en rond de auto. Bovendien zorgt de in hoogte verstelbare aluminium telescopische handgreep ervoor dat de trekhoogte altijd comfortabel is. Andere uitrustingsdetails zijn het Quick Connect-pistool, een zes meter lange hogedrukslang, een Vario Power-spuitlans (VPS), een vuilfrees en een waterfilter. Bovendien is de K 4 Classic Car met een oppervlakteprestatie van 30 m²/u bij uitstek geschikt voor de regelmatige reiniging van middelmatige vervuiling (kleine auto's, tuinhekken, fietsen, enz.).