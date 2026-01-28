Hogedrukreiniger K 4 Classic Car
Gemakkelijk te transporteren en snel op te bergen: de K 4 Classic Car hogedrukreiniger, incl. telescopische handgreep, voor regelmatig gebruik bij middelmatige vervuiling. Inclusief Car Cleaning Kit.
Dit apparaat past overal: of het nu in de koffer of in een kast is, de K 4 Classic Car hogedrukreiniger kan dankzij zijn compacte afmetingen moeiteloos overal worden opgeborgen en gemakkelijk worden getransporteerd. Toch biedt het nog steeds de volledige prestaties van een hogedrukreiniger. Dankzij de Car Cleaning Kit met schuimstraal, roterende wasborstel en autoshampoo is de K 4 Classic Car ontworpen voor incidenteel gebruik bij middelmatige vervuiling in en rond de auto. Bovendien zorgt de in hoogte verstelbare aluminium telescopische handgreep ervoor dat de trekhoogte altijd comfortabel is. Andere uitrustingsdetails zijn het Quick Connect-pistool, een zes meter lange hogedrukslang, een Vario Power-spuitlans (VPS), een vuilfrees en een waterfilter. Bovendien is de K 4 Classic Car met een oppervlakteprestatie van 30 m²/u bij uitstek geschikt voor de regelmatige reiniging van middelmatige vervuiling (kleine auto's, tuinhekken, fietsen, enz.).
Kenmerken en voordelen
Slangopslag aan de voorklepDe slang kan gemakkelijk aan de voorklep worden opgehangen.
Telescopisch handvatDe aluminium telescoopgreep kan voor het vervoer worden uitgetrokken en bij het opbergen weer worden ingeschoven.
Gebruik van reinigingsmiddelAanzuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen De Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Geïntegreerde bergruimte voor accessoires op het apparaat
- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 130
|Wateropbrengst (l/u)
|420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|1800
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|264 x 256 x 450
Inbegrepen bij levering
- Car kit: Roterende wasborstel, 0,3 liter schuimreservoir, 3-in-1 car shampoo, 1 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Telescopisch handvat
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Voor de reiniging van kleine wagens.