Cet appareil trouve sa place partout : que ce soit dans le coffre ou un placard, le nettoyeur haute pression K 4 Classic Car se range aisément partout et se transporte facilement grâce à ses dimensions compactes. De plus, il délivre toutes les performances que l'on attend d'un nettoyeur haute pression. Grâce au Car Kit avec canon à mousse, brosse rotative et shampoing voitures, le K 4 Classic Car est prédestiné à une utilisation occasionnelle sur les salissures de moyenne intensité à l'intérieur et à l'extérieur des voitures. La poignée télescopique en aluminium réglable en hauteur permet en outre de déplacer l'appareil à une hauteur agréable. Parmi les autres équipements, on trouve le pistolet Quick Connect, un flexible haute pression de 6 mètres, une lance d'arrosage Vario Power (VPS), une rotabuse et un filtre à eau. Par ailleurs, le K 4 Classic Car, qui offre un rendement surfacique de 30 m²/h, est idéal pour le nettoyage régulier des salissures de moyenne intensité (petites voitures, clôtures de jardin, vélos, etc.).