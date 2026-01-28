Nettoyeur haute pression K 4 Classic Car

Facile à transporter et rapide à ranger : le nettoyeur haute pression K 4 Classic Car, avec poignée télescopique et Car Kit, pour une utilisation régulière sur les salissures de moyenne intensité.

Cet appareil trouve sa place partout : que ce soit dans le coffre ou un placard, le nettoyeur haute pression K 4 Classic Car se range aisément partout et se transporte facilement grâce à ses dimensions compactes. De plus, il délivre toutes les performances que l'on attend d'un nettoyeur haute pression. Grâce au Car Kit avec canon à mousse, brosse rotative et shampoing voitures, le K 4 Classic Car est prédestiné à une utilisation occasionnelle sur les salissures de moyenne intensité à l'intérieur et à l'extérieur des voitures. La poignée télescopique en aluminium réglable en hauteur permet en outre de déplacer l'appareil à une hauteur agréable. Parmi les autres équipements, on trouve le pistolet Quick Connect, un flexible haute pression de 6 mètres, une lance d'arrosage Vario Power (VPS), une rotabuse et un filtre à eau. Par ailleurs, le K 4 Classic Car, qui offre un rendement surfacique de 30 m²/h, est idéal pour le nettoyage régulier des salissures de moyenne intensité (petites voitures, clôtures de jardin, vélos, etc.).

Caractéristiques et avantages
Nettoyeur haute pression K 4 Classic Car: Rangement pour le flexible sur l'appareil
Rangement pour le flexible sur l'appareil
Le flexible s'accroche facilement sur l'appareil.
Nettoyeur haute pression K 4 Classic Car: Poignée télescopique
Poignée télescopique
La poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée pour le rangement de l'appareil.
Nettoyeur haute pression K 4 Classic Car: Utilisation de détergents
Utilisation de détergents
Tuyau d'aspiration pour l'utilisation de détergents. Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Rangement des accessoires intégré sur l’appareil
  • Rangement pratique et peu encombrant des accessoires.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Pression (bar) 20 - max. 130
Débit (l/h) 420
Rendement surfacique (m²/h) 30
Température d'admission (°C) max. 40
Puissance de raccordement (W) 1800
Câble d'alimentation (m) 5
Couleur jaune
Poids sans accessoires (kg) 4,6
Poids emballage inclus (kg) 8,2
Dimensions (L × l × h) (mm) 264 x 256 x 450

Inclus dans la livraison

  • Car Kit: Brosse de lavage rotative, canon à mousse 0,3 l, 1 l de shampoing voitures 3 en 1
  • Pistolet haute pression: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Rotabuse
  • Flexible haute pression: 6 m
  • Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"

Équipement

  • Quick Connect sur l'appareil
  • Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
  • Poignée télescopique
  • Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
  • Vélos
  • Appareils et outils de jardinage
  • Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
  • Surfaces dans la maison et le jardin
  • Motos et scooters
  • Petites voitures
Accessoires
Détergents