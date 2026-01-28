Hogedrukreiniger K 5 Classic Home
De perfecte "reiniger": de K5 Classic Home, inclusief Home Kit met T5 oppervlaktereiniger en steen- en gevelreiniger, is gemakkelijk op te bergen en te transporteren.
De K5 Classic Home is ideaal voor incidenteel gebruik en voor het verwijderen van middelmatig vuil rondom het huis. Van fietsen tot stenen muren en zelfs SUV's: de hogedrukreiniger produceert schitterende reinigingsresultaten met zijn krachtige universele motor. De Home Kit met de 3-in-1 steen- en gevelreiniger (1 l) en T5 oppervlaktereiniger zorgt voor een spatvrije en zeer effectieve reiniging op gladde oppervlakken. Het apparaat beschikt verder over een pistool met Quick Connect-systeem en wordt geleverd met een hogedrukslang van 8 meter lang. Met de VPS (Vario Power spuitlans) kan de gebruiker de druk in een mum van tijd perfect aanpassen aan de ondergrond. De vuilfrees verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil en een waterfilter beschermt de pomp tegen kleine vuildeeltjes.
Kenmerken en voordelen
Slangopslag aan de voorklepDe slang kan gemakkelijk aan de voorklep worden opgehangen.
Telescopisch handvatDe aluminium telescoopgreep kan voor het vervoer worden uitgetrokken en bij het opbergen weer worden ingeschoven.
Gebruik van reinigingsmiddelAanzuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen De Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Geïntegreerde bergruimte voor accessoires op het apparaat
- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|188 x 252 x 445
Inbegrepen bij levering
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuiging
- Telescopisch handvat
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Wateraanzuiging
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Voor de reiniging van kleine wagens.
- Buitenstappen
- Voor de reiniging van gezinswagens en breaks.
- Tuinmuren en stenen muren
- Gevel