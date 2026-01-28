De K5 Classic Home is ideaal voor incidenteel gebruik en voor het verwijderen van middelmatig vuil rondom het huis. Van fietsen tot stenen muren en zelfs SUV's: de hogedrukreiniger produceert schitterende reinigingsresultaten met zijn krachtige universele motor. De Home Kit met de 3-in-1 steen- en gevelreiniger (1 l) en T5 oppervlaktereiniger zorgt voor een spatvrije en zeer effectieve reiniging op gladde oppervlakken. Het apparaat beschikt verder over een pistool met Quick Connect-systeem en wordt geleverd met een hogedrukslang van 8 meter lang. Met de VPS (Vario Power spuitlans) kan de gebruiker de druk in een mum van tijd perfect aanpassen aan de ondergrond. De vuilfrees verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil en een waterfilter beschermt de pomp tegen kleine vuildeeltjes.