Le « K 5 Classic Home » est idéal pour une utilisation occasionnelle sur les salissures de moyenne intensité autour de la maison. Du vélo jusqu’au SUV en passant par le muret en pierre, le nettoyeur haute pression équipé d’un puissant moteur universel garantit les meilleurs résultats de nettoyage. Avec le détergent pour pierres et façades 3 en 1 (1 l) et le nettoyeur de surfaces T 5, le Home Kit permet un nettoyage sans éclaboussures et hautement efficace des surfaces planes. En outre, l’appareil dispose d’un pistolet avec raccord rapide Quick Connect et est équipé d’un flexible haute pression de 8 m. Sur la lance d’arrosage Vario Power (VPS), la pression peut être réglée en un clin d’œil sur l’intensité adaptée à la surface. La rotabuse vient à bout des saletés même les plus tenaces tandis qu’un filtre à eau protège la pompe des particules de saleté.