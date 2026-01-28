Nettoyeur haute pression K 5 Classic Home
Le nettoyeur parfait : le K 5 Classic Home, incluant le Home Kit avec nettoyeur de surfaces T 5 et détergent pour pierres et façades, est facile à transporter et à ranger.
Le « K 5 Classic Home » est idéal pour une utilisation occasionnelle sur les salissures de moyenne intensité autour de la maison. Du vélo jusqu’au SUV en passant par le muret en pierre, le nettoyeur haute pression équipé d’un puissant moteur universel garantit les meilleurs résultats de nettoyage. Avec le détergent pour pierres et façades 3 en 1 (1 l) et le nettoyeur de surfaces T 5, le Home Kit permet un nettoyage sans éclaboussures et hautement efficace des surfaces planes. En outre, l’appareil dispose d’un pistolet avec raccord rapide Quick Connect et est équipé d’un flexible haute pression de 8 m. Sur la lance d’arrosage Vario Power (VPS), la pression peut être réglée en un clin d’œil sur l’intensité adaptée à la surface. La rotabuse vient à bout des saletés même les plus tenaces tandis qu’un filtre à eau protège la pompe des particules de saleté.
Caractéristiques et avantages
Rangement pour le flexible sur l'appareilLe flexible s'accroche facilement sur l'appareil.
Poignée télescopiqueLa poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée pour le rangement de l'appareil.
Utilisation de détergentsTuyau d'aspiration pour l'utilisation de détergents. Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Rangement des accessoires intégré sur l’appareil
- Rangement pratique et peu encombrant des accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Débit (l/h)
|max. 500
|Rendement surfacique (m²/h)
|40
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|2,1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5,6
|Poids emballage inclus (kg)
|10,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|188 x 252 x 445
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 5, détergent pour pierres et façades, 3 en 1, 1 l
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 8 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Aspiration
- Poignée télescopique
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
- Perron
- Voitures moyennes et breaks
- Murs de jardin et de pierre
- Façades