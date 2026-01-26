Draadloze hogedrukreiniger K 2 Battery Set
Kan overal worden ingezet waar geen stopcontact beschikbaar is: de draadloze hogedrukreiniger K 2 Battery Set, inclusief 36V Li-Ion batterij en oplader. Ideaal voor uiteenlopende toepassingen.
Geen stopcontact in de buurt? Geen probleem voor de draadloze hogedrukreiniger K 2 Battery Set met accuaandrijving. Met de 36 V/5,0 Ah li-ionaccu uit het Kärcher batterijplatform is deze hogedrukreiniger ideaal voor hetl reinigen van kleinere auto's, motorfietsen en boten, en voor kleinere reinigingstaken rondom het huis, ook zonder stopcontact. De batterij, met een maximale bedrijfstijd van 17 minuten, en de oplader worden meegeleverd in deze 'set' versie. Men kan ook een Kärcher aanzuigslang aansluiten op de hogedrukreiniger om water op te zuigen uit een extern waterreservoir. Ook meegeleverd: twee spuitlansen om te schakelen tussen de standaard- en vuilfreesmodus, een analoge display op het spuitpistool waarop de geselecteerde reinigingsmodus wordt weergegeven, een aanzuigslang voor reinigingsmiddel en een ingebouwde waterfilter om te voorkomen dat er vuildeeltjes in de hogedrukpomp komen.
Kenmerken en voordelen
Vervangbare batterij van 36 V uit het Kärcher Battery Power batterijplatformReal Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit. Compatibel met alle toestellen uit het 36 V Battery Power-platform. Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
Hogedrukpistool met scherm voor de aanduiding van het drukniveauEen aanbod van verschillende spuitlansen biedt drie verschillende drukniveaus voor optimale resultaten bij de reiniging van verschillende oppervlakken. Het scherm op het hogedrukpistool maakt het eenvoudig om het gekozen drukniveau te controleren.
WateraanzuigingCompatibel met de Kärcher aanzuigslang voor reinigen als er geen wateraansluiting in de buurt is. De aanzuigslang kan los gekocht worden.
Gebruik van reinigingsmiddel
- Aanzuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen
- De Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- De slang, de spuitlansen en het spuitpistool kunnen netjes en compact worden opgeborgen.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Werkdruk (bar)
|max. 110
|Drukbereik
|Hogedruk
|Wateropbrengst (l/u)
|340
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|36
|Capaciteit (Ah)
|5
|Werktijd per batterijlading (min)
|14 (5 Ah)
|Laadtijd met de standaard lader (u)
|9
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|245 x 303 x 629
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 36 V / 5.0 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 36 V Battery Power standaard lader (1 st.)
- Hogedrukpistool: G 120 Q, Extended
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Terrassen
- Voor de reiniging van kleine wagens.
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Fietsen
- Boten
- Vuilbakken
- Tuinspeelgoed
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.