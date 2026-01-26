Geen stopcontact in de buurt? Geen probleem voor de draadloze hogedrukreiniger K 2 Battery Set met accuaandrijving. Met de 36 V/5,0 Ah li-ionaccu uit het Kärcher batterijplatform is deze hogedrukreiniger ideaal voor hetl reinigen van kleinere auto's, motorfietsen en boten, en voor kleinere reinigingstaken rondom het huis, ook zonder stopcontact. De batterij, met een maximale bedrijfstijd van 17 minuten, en de oplader worden meegeleverd in deze 'set' versie. Men kan ook een Kärcher aanzuigslang aansluiten op de hogedrukreiniger om water op te zuigen uit een extern waterreservoir. Ook meegeleverd: twee spuitlansen om te schakelen tussen de standaard- en vuilfreesmodus, een analoge display op het spuitpistool waarop de geselecteerde reinigingsmodus wordt weergegeven, een aanzuigslang voor reinigingsmiddel en een ingebouwde waterfilter om te voorkomen dat er vuildeeltjes in de hogedrukpomp komen.