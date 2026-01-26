Nettoyeur haute pression sans fil K 2 Battery Set
Livré avec batterie interchangeable 36 V et chargeur : le puissant nettoyeur sans fil haute pression K 2 Battery pour des utilisations variées et flexibles sans alimentation secteur.
Vous n'avez pas d'alimentation secteur à portée de main ? Pas de problème ! Les nouveaux appareils sans fil de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V permettent un nettoyage flexible. Mobilier de jardin, poubelles, voitures compactes ou bateaux – le nettoyeur sans fil haute pression K 2 Battery est idéal pour toutes les tâches de nettoyage mineures à l'extérieur de la maison. Grâce aux modes standard, boost et détergent, les divers objets à nettoyer peuvent être traités avec une pression parfaitement ajustée. Pour utiliser les différents niveaux de pression, il vous suffit de changer de lance. La possibilité d'utilisation d'un flexible d'aspiration Kärcher pour aspirer l'eau depuis des sources d'eau alternatives offre une flexibilité encore plus grande. Grâce à la technologie temps réel innovante, l'afficheur LCD de la batterie indique à tout moment la capacité de la batterie. La capacité de la batterie est indiquée en minutes pendant le travail et la charge puis en pourcentage lors du stockage. La batterie interchangeable Lithium-ion endurante et puissante ainsi que le chargeur sont inclus et compatibles avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 VTechnologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V. Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
Poignée-pistolet avec indicateur de niveau de pressionDifférentes lances permettent de choisir parmi 3 niveaux de pression pour un nettoyage optimal de diverses surfaces. L'indication sur la poignée-pistolet permet un contrôle simple du niveau de pression sélectionné.
Aspiration de l'eauCompatible avec le flexible d’aspiration Kärcher pour un nettoyage ne nécessitant pas une alimentation en eau. Le flexible d’aspiration est vendu séparément.
Utilisation de détergents
- Tuyau d'aspiration pour l'utilisation de détergents.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Rangement des accessoires intégré
- Flexible, lance et pistolet se rangent parfaitement, dans peu d'espace.
Système Quick connect
- Pour fixer et détacher rapidement et sans effort le flexible haute pression de l'appareil et de la poignée-pistolet.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Pression (bar)
|max. 110
|Plage de pressions
|Haute pression
|Débit (l/h)
|340
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|5
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|14 (5,0 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (h)
|9
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,5
|Poids emballage inclus (kg)
|8,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|245 x 303 x 629
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: Batterie 36 V / 5,0 Ah Battery Power (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 36 V (1 pièce)
- Pistolet haute pression: G 120 Q Boost
- Lance simple
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 4 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Terrasses
- Petites voitures
- Motos et scooters
- Vélos
- Bateaux
- Poubelles
- Jouet de jardin
