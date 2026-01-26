Vous n'avez pas d'alimentation secteur à portée de main ? Pas de problème ! Les nouveaux appareils sans fil de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V permettent un nettoyage flexible. Mobilier de jardin, poubelles, voitures compactes ou bateaux – le nettoyeur sans fil haute pression K 2 Battery est idéal pour toutes les tâches de nettoyage mineures à l'extérieur de la maison. Grâce aux modes standard, boost et détergent, les divers objets à nettoyer peuvent être traités avec une pression parfaitement ajustée. Pour utiliser les différents niveaux de pression, il vous suffit de changer de lance. La possibilité d'utilisation d'un flexible d'aspiration Kärcher pour aspirer l'eau depuis des sources d'eau alternatives offre une flexibilité encore plus grande. Grâce à la technologie temps réel innovante, l'afficheur LCD de la batterie indique à tout moment la capacité de la batterie. La capacité de la batterie est indiquée en minutes pendant le travail et la charge puis en pourcentage lors du stockage. La batterie interchangeable Lithium-ion endurante et puissante ainsi que le chargeur sont inclus et compatibles avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.