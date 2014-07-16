Vloer- en tapijtreiniger: voor grondig reinigen

Uw tapijt reinigen was nog nooit zo makkelijk dankzij de Kärcher vloer- en tapijtreiniger. Deze reiniger maakt tapijten vezeldiep en grondig schoon. Het reinigingsmiddel wordt met druk diep ingesproeid en samen met het opgeloste vuil opgezogen. Vet, vuil en geurtjes worden effectief verwijderd.

Werking van tapijtreiniger

Bij het reinigen wordt het water met het reinigingsmiddel in één cyclus ingespoten en direct met het vuil weer opgezogen.

Geschikt voor wie allergie heeft

De Kärcher vloer-/tapijtreiniger is niet alleen ideaal voor mensen met een allergie. Ook huishoudens met dieren horen tot de doelgroep.