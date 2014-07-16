Tapijt reinigen
Tapijten kunnen heel eenvoudig worden gereinigd met de juiste Kärcher producten.
Vloer- en tapijtreiniger: voor grondig reinigen
Uw tapijt reinigen was nog nooit zo makkelijk dankzij de Kärcher vloer- en tapijtreiniger. Deze reiniger maakt tapijten vezeldiep en grondig schoon. Het reinigingsmiddel wordt met druk diep ingesproeid en samen met het opgeloste vuil opgezogen. Vet, vuil en geurtjes worden effectief verwijderd.
Werking van tapijtreiniger
Bij het reinigen wordt het water met het reinigingsmiddel in één cyclus ingespoten en direct met het vuil weer opgezogen.
Geschikt voor wie allergie heeft
De Kärcher vloer-/tapijtreiniger is niet alleen ideaal voor mensen met een allergie. Ook huishoudens met dieren horen tot de doelgroep.
Stofzuiger met innovatieve waterfiltertechnologie
Anders dan bij een traditionele stofzuiger met een filterzak maakt de nieuw ontwikkelde stofzuiger DS 5.800 met waterfilter gebruik van de natuurlijke kracht van water dat met hoge snelheid in de filter wordt rondgedraaid. Het opgezogen vuil wordt door de waternevel geleid, uit de lucht gefilterd en in het water vastgehouden. Er wordt dus alleen buitengewoon schone lucht uitgeblazen.
Tips voor het reinigen van tapijten
Waarom moet je een tapijt reinigen?
Door regelmatig te reinigen (onderhoud, tussentijds of basis) houdt u uw vloerbedekking mooi, verlengt u de levensduur van het materiaal en zorgt u voor een perfecte hygiëne. Een tapijt wordt niet alleen zichtbaar aan het oppervlak vuil, maar ook van binnen. Daarom ziet u niet altijd dat het tapijt schoongemaakt moet worden. Het is van groot belang om het vuil regelmatig te verwijderen en vlekken goed te behandelen.
Voor de basisreiniging van vloerbedekking gebruikt u de zogenaamde sproei-extractie. We raden hiervoor een Kärcher vloer-/tapijtreiniger aan in combinatie met het reinigingsmiddel RM 769 en 760.
Ga als volgt te werk voor de basisreiniging:
- Voorwas: Sproei eerst met een sproeier het water en reinigingsmiddel met een vastgelegde druk op een afstand van 10 cm op het tapijt. Laat het reinigingsmiddel circa 10 minuten inwerken.
- Hoofdwas: Ga met de vloerzuigmond over het tapijt om het reinigingsmiddel te laten inwerken. Het opgeloste vuil wordt in dezelfde of volgende stap opgezogen.
- Spoelen: Spoel na met schoon water en zuig met de zuigmond de reinigingsoplossing samen met het vuil op.
- Zuigen: Zuig het tapijt na het drogen grondig schoon met een tapijtzuiger.
Geschikte apparaten en toebehoren
Vloer-/tapijtreinigers
Vezeldiep en grondig schoon.
Tapijtreinigingsmiddel
Voor tussentijdse reiniging.
Stofzuiger met waterfilter
De waterfilter filtert 99,9% van alle deeltjes uit de lucht.