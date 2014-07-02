Tapijtreiniger RM 519, 1l

Vloeibaar reinigingsmiddel met een korte droogtijd voor de tussentijdse reiniging. Geschikt voor tapijten, tapijtvloeren, gestoffeerde meubelen, autostoelen, enz.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 1
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 6
Gewicht (kg) 1
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 90 x 90 x 215
Toepassingen
  • Tapijtvloeren
  • Tapijten
  • Stoffen bekleding
  • Autozetels