Tapijtreiniger RM 519, 1l
Vloeibaar reinigingsmiddel met een korte droogtijd voor de tussentijdse reiniging. Geschikt voor tapijten, tapijtvloeren, gestoffeerde meubelen, autostoelen, enz.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|1
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|6
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|90 x 90 x 215
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Tapijtvloeren
- Tapijten
- Stoffen bekleding
- Autozetels