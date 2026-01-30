Dieptereiniging tot in de vezels en een compact ontwerp: de SE 3 Compact Home sproei-extractiereiniger is een krachtige en energiezuinige oplossing voor het reinigen van textiele oppervlakken. Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat niet alleen eenvoudig te hanteren, maar ook ruimtebesparend op te bergen, waardoor het snel klaar is voor grondige en gemakkelijke vezeldiepe reiniging, zelfs bij onverwachte vervuiling. Vuil wordt snel en effectief verwijderd van gestoffeerde meubels, tapijten, lopers en kleine vloerkleden. De lange en flexibele zuigslang zorgt voor groot gebruiksgemak en flexibiliteit, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Het lange snoer biedt maximale bewegingsvrijheid. Met handige opbergmogelijkheden op het apparaat zijn alle accessoires altijd binnen handbereik. Het 2-in-1 tanksysteem zorgt ervoor dat gebruikers niet in contact komen met vuil. En na de reiniging maakt de sproei-extractiereiniger indruk met zijn hygiënische systeemreinigingsfunctie, die de vorming van bacteriën en geurtjes voorkomt. Inclusief sproei-extractiemondstuk voor bekleding, sproei-extractie spleetmondstuk en reinigingsmiddel.