Sproei-extractiereiniger SE 3 Compact Home
Krachtige en energiezuinige sproei-extractiereiniger voor een vezeldiepe reiniging van textiele oppervlakken. Compact ontwerp en reinigingssysteem om het apparaat zelf schoon te houden.
Dieptereiniging tot in de vezels en een compact ontwerp: de SE 3 Compact Home sproei-extractiereiniger is een krachtige en energiezuinige oplossing voor het reinigen van textiele oppervlakken. Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat niet alleen eenvoudig te hanteren, maar ook ruimtebesparend op te bergen, waardoor het snel klaar is voor grondige en gemakkelijke vezeldiepe reiniging, zelfs bij onverwachte vervuiling. Vuil wordt snel en effectief verwijderd van gestoffeerde meubels, tapijten, lopers en kleine vloerkleden. De lange en flexibele zuigslang zorgt voor groot gebruiksgemak en flexibiliteit, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Het lange snoer biedt maximale bewegingsvrijheid. Met handige opbergmogelijkheden op het apparaat zijn alle accessoires altijd binnen handbereik. Het 2-in-1 tanksysteem zorgt ervoor dat gebruikers niet in contact komen met vuil. En na de reiniging maakt de sproei-extractiereiniger indruk met zijn hygiënische systeemreinigingsfunctie, die de vorming van bacteriën en geurtjes voorkomt. Inclusief sproei-extractiemondstuk voor bekleding, sproei-extractie spleetmondstuk en reinigingsmiddel.
Kenmerken en voordelen
Beproefde Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultaten.Reiniging tot diep in de vezels van textieloppervlakken. Laag restvochtgehalte voor snelle droging van textieloppervlakken. Moeiteloze en snelle reiniging door de efficiënte spray-extractiemethode in combinatie met een krachtige maar energiezuinige motor.
Accessoires speciaal ontwikkeld voor een gemakkelijke, vezeldiepe reinigingDe spray-extractie-nozzle voor stoffering kan worden gebruikt om vlekken snel en gemakkelijk te verwijderen, terwijl de spray-extractie-spleetmondstuk het eenvoudig maakt om bijzonder moeilijk bereikbare gebieden schoon te maken. Geïntegreerde sproeislang voor extra gemak tijdens het schoonmaken. Lange, zeer flexibele zuigslang voor extra gemak bij het schoonmaken.
Hygiënische spoelfunctieNa het reinigen wordt het apparaat gereinigd met de spoelfunctie. Zo verwijder je eventueel achtergebleven vuil en worden onaangename geurtjes door de ophoping van bacteriën voorkomen. Maakt onmiddellijke opslag van het schone apparaat mogelijk.
Ultra-compact apparaat
- Flexibel, ook in smalle of moeilijk toegankelijke ruimtes.
- Met praktische handgreep voor snel en comfortabel transport van het apparaat.
- Ruimtebesparende opberging.
2-tank-systeem
- Eenvoudig vullen van de properwatertank.
- Gemakkelijk verwijderen en legen van de vuilwatertank zonder contact met vuil.
Ultraflexibele 2-in-1 darm
- Geïntegreerde sproeislang voor extra gemak tijdens het schoonmaken.
- Lange, zeer flexibele zuigslang voor extra gemak bij het schoonmaken.
- Met draaikoppeling op slang voor nog meer bewegingsvrijheid.
Praktische opbergruimte voor accessoires en slangen
- Gemakkelijk met één hand te vervoeren - alle meegeleverde accessoires en de slang kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Alle accessoires zijn altijd aan het apparaat bevestigd, zodat u erop kunt vertrouwen dat ze op het moment van gebruik aanwezig zijn.
Opbergruimte voor kleine accessoires
- Praktisch voor tijdelijke opslag tijdens het schoonmaken.
- Perfect voor sponzen, doeken en andere kleine onderdelen.
Eenvoudige en handige bediening
- Het in- en uitschakelen van het apparaat is eenvoudig.
- Intuïtieve bediening
- Altijd gebruiksklaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|500
|Actieradius (m)
|5,8
|Tankinhoud schoon water (l)
|1,7
|Tankinhoud vuil water (l)
|2,9
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Stroomkabel (m)
|3,6
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|450 x 225 x 260
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 1.9 m
- Reinigingsmondstuk voor bekleding: 88 mm
- Reinigingsmondstuk voor spleten
- Reinigingsmiddelen: Tapijtreiniger RM 519, 100 ml
- 2-in-1 comfortsysteem: geïntegreerde sproei-extractieslang
Uitvoering
- Opbergplaats voor kabels
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- 2-tank-systeem
- Handige slang- en toebehorenopberging
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Systeemreinigingsfunctie
Toepassingen
- Tapijten
- Stoffen bekleding
- Autozetels
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen SE 3 Compact Home
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.