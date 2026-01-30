Nettoyage jusqu'au cœur des fibres et format compact : l'injecteur-extracteur SE 3 Compact Home permet un nettoyage puissant et économe en énergie des surfaces textiles sans laisser de résidus. Grâce à son format compact, l'appareil n'est pas seulement maniable, il se range aussi avec un encombrement minimal ; ainsi, il est rapidement prêt pour un nettoyage en profondeur rigoureux et pratique, y compris en cas de salissures imprévues. La saleté est éliminée rapidement et efficacement des meubles capitonnés, des tapis de couloir et des petits tapis. Le long flexible d'aspiration à flexible de détergent interne garantit un niveau élevé de confort et de flexibilité, même dans les endroits difficiles d'accès. Le long câble assure un rayon d'action maximal. Grâce aux possibilités de rangement pratiques sur l'appareil, tous les accessoires sont toujours à portée de main. Le système de réservoir 2 en 1 permet une utilisation sans contact avec la saleté. Après le nettoyage aussi, l'injecteur-extracteur se montre convaincant avec sa fonction de rinçage hygiénique pour prévenir la formation de bactéries et d'odeurs. Avec suceur de lavage pour meubles, suceur de lavage pour fentes et détergent.