Dieptereiniging tot in de vezels en een compact ontwerp: de SE 3 Compact Home Shoe N1 sproei-extractiereiniger is een krachtige en energiezuinige oplossing voor het reinigen van textiele oppervlakken. Dankzij het compacte ontwerp kan het apparaat ruimtebesparend worden opgeborgen, zodat het snel klaar is voor gebruik wanneer een diepgaande vezeldiepe reiniging nodig is. Vuil wordt snel en effectief verwijderd van gestoffeerde meubels en tapijten. De flexibele zuigslang garandeert een hoog niveau van gemak en bewegingsvrijheid. Met de meegeleverde Shoe!Cleaner kunnen ook diverse soorten sport- en vrijetijdsschoenen snel, grondig en druppelvrij worden gereinigd. Dankzij de automatische waterafzuiging tijdens het reinigen drogen de schoenen snel, voor een ideaal reinigingsresultaat in een mum van tijd. Met praktische opbergmogelijkheden op het apparaat zijn alle accessoires altijd binnen handbereik. Het 2-in-1 tanksysteem voorkomt contact met vuil. Na het reinigen imponeert het toestel met zijn hygiënische systeemreinigingsfunctie die bacteriën en geurtjes tegengaat. Inclusief Shoe!Cleaner, sproei-extractie kierenzuigmond en RM 519N.