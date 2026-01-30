Sproei-extractiereiniger SE 3 Compact Home Shoe N1
Krachtige en energiezuinige sproei-extractiereiniger voor een vezeldiepe reiniging van textiele oppervlakken. Compact ontwerp met zelfreinigingssysteem. Inclusief 1L RM 509 en Shoe!Cleaner.
Dieptereiniging tot in de vezels en een compact ontwerp: de SE 3 Compact Home Shoe N1 sproei-extractiereiniger is een krachtige en energiezuinige oplossing voor het reinigen van textiele oppervlakken. Dankzij het compacte ontwerp kan het apparaat ruimtebesparend worden opgeborgen, zodat het snel klaar is voor gebruik wanneer een diepgaande vezeldiepe reiniging nodig is. Vuil wordt snel en effectief verwijderd van gestoffeerde meubels en tapijten. De flexibele zuigslang garandeert een hoog niveau van gemak en bewegingsvrijheid. Met de meegeleverde Shoe!Cleaner kunnen ook diverse soorten sport- en vrijetijdsschoenen snel, grondig en druppelvrij worden gereinigd. Dankzij de automatische waterafzuiging tijdens het reinigen drogen de schoenen snel, voor een ideaal reinigingsresultaat in een mum van tijd. Met praktische opbergmogelijkheden op het apparaat zijn alle accessoires altijd binnen handbereik. Het 2-in-1 tanksysteem voorkomt contact met vuil. Na het reinigen imponeert het toestel met zijn hygiënische systeemreinigingsfunctie die bacteriën en geurtjes tegengaat. Inclusief Shoe!Cleaner, sproei-extractie kierenzuigmond en RM 519N.
Kenmerken en voordelen
Beproefde Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultaten.Reiniging tot diep in de vezels van textieloppervlakken. Laag restvochtgehalte voor snelle droging van textieloppervlakken. Moeiteloze en snelle reiniging door de efficiënte spray-extractiemethode in combinatie met een krachtige maar energiezuinige motor.
Innovatieve Shoe!Cleaner voor optimale reiniging van schoenen.Druppelvrije toepassing dankzij automatische waterafzuiging tijdens het reinigingsproces. Lage restvochtigheid voor snel drogen van schoenen. De spoelfunctie tijdens het reinigen voorkomt dat de accessoires vuil worden. Handen blijven schoon en accessoires kunnen na gebruik direct worden opgeborgen. Intuïtieve bediening.
Hygiënische spoelfunctieNa het reinigen wordt het apparaat gereinigd met de spoelfunctie. Zo verwijder je eventueel achtergebleven vuil en worden onaangename geurtjes door de ophoping van bacteriën voorkomen. Maakt onmiddellijke opslag van het schone apparaat mogelijk.
Ultra-compact apparaat
- Flexibel, ook in smalle of moeilijk toegankelijke ruimtes.
- Met praktische handgreep voor snel en comfortabel transport van het apparaat.
- Ruimtebesparende opberging.
2-tank-systeem
- Eenvoudig vullen van de properwatertank.
- Gemakkelijk verwijderen en legen van de vuilwatertank zonder contact met vuil.
Ultraflexibele 2-in-1 darm
- Geïntegreerde sproeislang voor extra gemak tijdens het schoonmaken.
- Lange, zeer flexibele zuigslang voor extra gemak bij het schoonmaken.
- Met draaikoppeling op slang voor nog meer bewegingsvrijheid.
Praktische opbergruimte voor accessoires en slangen
- Gemakkelijk met één hand te vervoeren - alle meegeleverde accessoires en de slang kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Alle accessoires zijn altijd aan het apparaat bevestigd, zodat u erop kunt vertrouwen dat ze op het moment van gebruik aanwezig zijn.
Opbergruimte voor kleine accessoires
- Praktisch voor tijdelijke opslag tijdens het schoonmaken.
- Perfect voor sponzen, doeken en andere kleine onderdelen.
Eenvoudige en handige bediening
- Het in- en uitschakelen van het apparaat is eenvoudig.
- Intuïtieve bediening
- Altijd gebruiksklaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|500
|Actieradius (m)
|5,8
|Tankinhoud schoon water (l)
|1,7
|Tankinhoud vuil water (l)
|2,9
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Stroomkabel (m)
|3,6
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|450 x 225 x 260
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 1.9 m
- Reinigingsmondstuk voor bekleding: 88 mm
- Reinigingsmondstuk voor spleten
- Shoe!Cleaner
- Reinigingsmiddelen: Natuurlijke tapijt- en bekledingsreiniger RM 519N., 1 l
- 2-in-1 comfortsysteem: geïntegreerde sproei-extractieslang
Uitvoering
- Opbergplaats voor kabels
- 2-tank-systeem
- Handige slang- en toebehorenopberging
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Systeemreinigingsfunctie
Toepassingen
- Tapijten
- Stoffen bekleding
- Autozetels
- Laarzen/wandelschoenen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen SE 3 Compact Home Shoe N1
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.