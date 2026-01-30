Injecteur / extracteur SE 3 Compact Home Shoe N1
Cet injecteur-extracteur performant, économe en énergie et compact a tout pour plaire : il vous permet de nettoyer les surfaces textiles, comme les tapis, jusqu'au cœur des fibres, et dispose également d'une fonction de rinçage pour nettoyer l'appareil.
Nettoyage jusqu'au cœur des fibres et format compact : l'injecteur-extracteur SE 3 Compact Home Shoe N1 permet un nettoyage puissant et économe en énergie des surfaces textiles. Grâce à son format compact, l'appareil peut être rangé avec un encombrement minimal. Il est ainsi rapidement prêt à l'emploi pour un nettoyage en profondeur rigoureux et pratique. Il élimine rapidement et efficacement la saleté des meubles rembourrés et des tapis. Le flexible d'aspiration garantit un grand confort et une grande liberté de mouvement. Le Shoe!Cleaner fourni permet de nettoyer rapidement, en profondeur et sans gouttes toutes sortes de chaussures de sport et de loisirs. L'aspiration automatique de l'eau pendant le nettoyage garantit un séchage rapide des chaussures pour obtenir un résultat de nettoyage idéal en un clin d'œil. Grâce aux possibilités de rangement pratiques sur l'appareil, tous les accessoires restent toujours à portée de main. Le système de réservoir 2-en-1 permet une utilisation sans contact avec la saleté. Après le nettoyage aussi, l'injecteur-extracteur se montre convaincant avec sa fonction de rinçage hygiénique qui prévient la formation de bactéries et d'odeurs. Comprend un Shoe!Cleaner, un suceur pour fentes et un nettoyant naturel RM 519N.
Caractéristiques et avantages
Technologie Kärcher éprouvée pour un résultat de nettoyage optimalNettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles. Nettoyage sans effort et rapide grâce à la méthode de nettoyage efficace de l'injection-extraction en combinaison avec un moteur à la fois puissant et économe en énergie.
Shoe!Cleaner innovant pour un nettoyage optimal des chaussuresUtilisation sans gouttes grâce à l'aspiration automatique de l'eau pendant le processus de nettoyage. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des chaussures. La fonction de rinçage pendant le nettoyage prévient un encrassement de l'accessoire. Vos mains restent propres et l'accessoire peut être rangé directement après l'utilisation.
Fonction de rinçage hygiéniqueAprès le nettoyage, l'appareil en lui-même se nettoie à l'aide de la fonction de rinçage. Celle-ci élimine les résidus de saleté et prévient les odeurs désagréables dues à la formation de bactéries. Permet un rangement immédiat de l'appareil propre.
Appareil particulièrement compact et peu encombrant
- Utilisation flexible, même dans les endroits exigus ou difficiles d'accès.
- Avec poignée pratique pour un transport rapide et confortable de l'appareil.
- Gain de place lors du rangement.
Système à deux réservoirs
- Remplissage facile du réservoir d'eau propre.
- Retrait et vidage pratiques du réservoir d'eau sale sans contact avec la saleté.
Flexible 2 en 1 ultra souple
- Flexible d'injection intégré pour un niveau de confort élevé pendant le nettoyage.
- Long flexible d'aspiration ultra souple pour un nettoyage en tout confort.
- Avec articulation à rotule sur le flexible pour encore plus de liberté de mouvement.
Rangement pratique des accessoires et du flexible
- Transport pratique d'une seule main : tous les accessoires fournis et le flexible se rangent directement sur l'appareil.
- Tous les accessoires sont toujours fixés sur l'appareil et par conséquent disponibles à tout moment sur le lieu d'utilisation.
Surface de rangement pour petits accessoires
- Pratique pour l'entreposage pendant le nettoyage.
- Idéale pour les éponges, les chiffons ou autres petits accessoires.
Prise en main facile et confortable
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
- Utilisation intuitive.
- Immédiatement prêt au nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|500
|Rayon d'action (m)
|5,8
|Contenu du réservoir d'eau propre (l)
|1,7
|Contenu du réservoir d'eau sale (l)
|2,9
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Câble d'alimentation (m)
|3,6
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|4,3
|Poids emballage inclus (kg)
|7,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|450 x 225 x 260
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 1.9 m
- Suceur de lavage pour meubles: 88 mm
- Suceur de lavage pour fentes
- Shoe!Cleaner
- Détergents: Détergent naturel pour moquettes et capitonnages RM 519N, 1 l
- Système de confort 2en1: flexible injecteur/extracteur intégré
Équipement
- Système d'attache du câble électrique
- Système à deux réservoirs
- Rangement pratique des accessoires et du flexible
- Rangement pour petites pièces
- Fonction de rinçage
Domaines d'utilisation
- Moquettes
- Tissu d'ameublement
- Sièges de voiture
- Bottes/chaussures de marche
Piéces détachées SE 3 Compact Home Shoe N1
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.