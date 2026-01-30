Nettoyage jusqu'au cœur des fibres et format compact : l'injecteur-extracteur SE 3 Compact Home Shoe N1 permet un nettoyage puissant et économe en énergie des surfaces textiles. Grâce à son format compact, l'appareil peut être rangé avec un encombrement minimal. Il est ainsi rapidement prêt à l'emploi pour un nettoyage en profondeur rigoureux et pratique. Il élimine rapidement et efficacement la saleté des meubles rembourrés et des tapis. Le flexible d'aspiration garantit un grand confort et une grande liberté de mouvement. Le Shoe!Cleaner fourni permet de nettoyer rapidement, en profondeur et sans gouttes toutes sortes de chaussures de sport et de loisirs. L'aspiration automatique de l'eau pendant le nettoyage garantit un séchage rapide des chaussures pour obtenir un résultat de nettoyage idéal en un clin d'œil. Grâce aux possibilités de rangement pratiques sur l'appareil, tous les accessoires restent toujours à portée de main. Le système de réservoir 2-en-1 permet une utilisation sans contact avec la saleté. Après le nettoyage aussi, l'injecteur-extracteur se montre convaincant avec sa fonction de rinçage hygiénique qui prévient la formation de bactéries et d'odeurs. Comprend un Shoe!Cleaner, un suceur pour fentes et un nettoyant naturel RM 519N.