SE 3-18 Compact
De krachtige sproei-extractiereiniger SE 3-18 Compact reinigt tot diep in de vezels van het voertuiginterieur. Dankzij de 18V batterij (niet inbegrepen) heeft u een maximale bewegingsvrijheid.
Vezeldiepe reiniging met maximale bewegingsvrijheid: de SE 3-18 Compact sproei-extractiereiniger reinigt textieloppervlakken grondig en zonder resten. Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat niet alleen handig, maar kan het ook worden gebruikt als er geen stopcontact in de buurt is, dankzij de 18 V Kärcher Battery Power-batterij (niet meegeleverd). Hierdoor kan het interieur van het voertuig eenvoudig en efficiënt worden gereinigd. Zo verwijdert u snel vuil van autostoelen, vloermatten en de kofferbak, maar ook van tuinmeubelen en stoffen zetels – net zo krachtig als de sproei-extractiereinigers met kabel. De lange en flexibele zuigslang met reinigingsmiddelenslang aan de binnenkant garandeert bovendien veel gemak en flexibiliteit, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen. Ook na het reinigen overtuigt de sproei-extractiereiniger SE 3-18 met zijn hygiënische spoelfunctie, die vuil van het apparaat en de slang verwijdert en zo de vorming van bacteriën en geuren voorkomt. Helemaal in lijn met het motto 'schone wagen, schoon reinigingsapparaat'. Batterij en lader niet inbegrepen in deze versie.
Kenmerken en voordelen
Beproefde Kärcher-technologie met bekledings- en kierenzuigmonden voor optimale reinigingsresultatenReiniging tot diep in de vezels van textieloppervlakken. Moeiteloze en snelle reiniging door efficiënte sproei-extractie reinigingsmethode. Laag restvochtgehalte voor snelle droging van textieloppervlakken.
18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij (niet standaard meegeleverd)Maximale bewegingsvrijheid dankzij het onafhankelijk werken van de stroomvoorziening. Compatibel met alle toestellen uit het 18 V Kärcher Battery Power battery-platform.
Hygiënische spoelfunctieNa het reinigen wordt het apparaat gereinigd met de spoelfunctie. Zo verwijder je eventueel achtergebleven vuil en worden onaangename geurtjes door de ophoping van bacteriën voorkomen. Maakt onmiddellijke opslag van het schone apparaat mogelijk.
Handige 2-in-1 slang
- Binnensproeislang voor groot reinigingsgemak.
- Lange, flexibele zuigslang voor comfortabele reiniging, vooral in moeilijk toegankelijke en nauwe ruimtes.
- Met draaikoppeling op slang voor nog meer bewegingsvrijheid.
2-tank-systeem
- Eenvoudig vullen van de properwatertank.
- Gemakkelijk verwijderen en legen van de vuilwatertank zonder contact met vuil.
Praktische opbergruimte voor accessoires en slangen
- Gemakkelijk met één hand te vervoeren - alle meegeleverde accessoires en de slang kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Alle accessoires zijn altijd aan het apparaat bevestigd, zodat u erop kunt vertrouwen dat ze op het moment van gebruik aanwezig zijn.
Draagbaar - compact en robuuste design met uitschuifbaar handvat, waardoor hij gemakkelijk mee te nemen is, waar u ook gaat. Compacte afmetingen voor een gemakkelijke en snelle opberging, zelfs in uw wagen.
- Flexibel, ook in smalle of moeilijk toegankelijke ruimtes.
- Met praktische handgreep voor snel en comfortabel transport van het apparaat.
Opbergruimte voor kleine accessoires
- Praktisch voor tijdelijke opslag tijdens het schoonmaken.
- Perfect voor sponzen, doeken en andere kleine onderdelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|184
|Werkbreedte (mm)
|75
|Tankinhoud schoon water (l)
|1,7
|Tankinhoud vuil water (l)
|2,9
|Stroomsoort (V)
|18
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 12 (2,5 Ah) / Ongev. 24 (5 Ah)
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|414 x 225 x 261
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Lengte zuigslang: 1.9 m
- Sproei-extractiezuigmond voor bekleding
- Spleetmondstuk voor sproei-extractiereiniging
- Reinigingsmiddelen: Tapijtreiniger RM 519, 100 ml
- 2-in-1 comfortsysteem met geïntegreerde sproei-extractieslang
Uitvoering
- Systeemreinigingsfunctie
- Praktisch opbergen van slang en toebehoren
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
Toepassingen
- Autozetels
- Gestoffeerde meubels
- Stoffen bekleding
- Tapijten