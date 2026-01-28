Vezeldiepe reiniging met maximale bewegingsvrijheid: de SE 3-18 Compact sproei-extractiereiniger reinigt textieloppervlakken grondig en zonder resten. Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat niet alleen handig, maar kan het ook worden gebruikt als er geen stopcontact in de buurt is, dankzij de 18 V Kärcher Battery Power-batterij (niet meegeleverd). Hierdoor kan het interieur van het voertuig eenvoudig en efficiënt worden gereinigd. Zo verwijdert u snel vuil van autostoelen, vloermatten en de kofferbak, maar ook van tuinmeubelen en stoffen zetels – net zo krachtig als de sproei-extractiereinigers met kabel. De lange en flexibele zuigslang met reinigingsmiddelenslang aan de binnenkant garandeert bovendien veel gemak en flexibiliteit, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen. Ook na het reinigen overtuigt de sproei-extractiereiniger SE 3-18 met zijn hygiënische spoelfunctie, die vuil van het apparaat en de slang verwijdert en zo de vorming van bacteriën en geuren voorkomt. Helemaal in lijn met het motto 'schone wagen, schoon reinigingsapparaat'. Batterij en lader niet inbegrepen in deze versie.