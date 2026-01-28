Incjecteur/extracteur sans fil SE 3-18 Compact
Cet injecteur-extracteur puissant s'illustre par un nettoyage de l'habitacle jusqu'au cœur des fibres, une liberté de mouvement maximale grâce à sa batterie de 18 V et une fonction de rinçage pour le nettoyage de l'appareil.
Nettoyage jusqu'au cœur des fibres et liberté de mouvement maximale : l'injecteur-extracteur SE 3-18 Compact permet un nettoyage puissant, et surtout sans résidus, des surfaces textiles. Cet appareil n'est pas seulement maniable grâce à son format compact, il peut aussi être utilisé dans les lieux sans prise secteur à proximité grâce à sa batterie Kärcher Battery Power 18 V (non incluse). Il permet de nettoyer l'habitacle en seulement douze à vingt-quatre minutes. Ainsi, vous pouvez éliminer en un tour de main la saleté sur les sièges de voiture, les tapis de sol, dans le coffre, mais aussi sur le mobilier de jardin et les capitonnages, et ce, de manière aussi performante qu'avec nos injecteurs-extracteurs filaires. Le long flexible d'aspiration à flexible de détergent interne garantit en outre un niveau élevé de confort et de flexibilité, même dans les endroits difficiles d'accès. Même après le nettoyage, cet injecteur-extracteur continue de séduire grâce à sa fonction de rinçage hygiénique qui élimine les impuretés présentes dans l'appareil et le flexible, empêchant ainsi la formation de bactéries et de mauvaises odeurs. Le mot d'ordre : véhicule propre, appareil de nettoyage propre.
Caractéristiques et avantages
Suceurs pour meubles et pour fentes à technologie Kärcher éprouvée pour un résultat de nettoyage optimalNettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres. Nettoyage sans efforts et rapide grâce à la méthode de nettoyage efficace par injection/extraction. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V (non inclus de série)Liberté de mouvement maximale grâce à l'utilisation indépendante du réseau électrique. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Fonction de rinçage hygiéniqueAprès le nettoyage, l'appareil en lui-même se nettoie à l'aide de la fonction de rinçage. Celle-ci élimine les résidus de saleté et prévient les odeurs désagréables dues à la formation de bactéries. Permet un rangement immédiat de l'appareil propre.
Flexible 2 en 1 pratique
- Flexible d'injection interne pour un niveau de confort élevé pendant le nettoyage.
- Long flexible d'aspiration pour un nettoyage aisé, notamment dans les endroits difficiles d'accès et étroits.
- Avec articulation à rotule sur le flexible pour encore plus de liberté de mouvement.
Système à deux réservoirs
- Remplissage facile du réservoir d'eau propre.
- Retrait et vidage pratiques du réservoir d'eau sale sans contact avec la saleté.
Rangement pratique des accessoires et du flexible
- Transport pratique d'une seule main : tous les accessoires fournis et le flexible se rangent directement sur l'appareil.
- Tous les accessoires sont toujours fixés sur l'appareil et par conséquent disponibles à tout moment sur le lieu d'utilisation.
Design compact.
- Utilisation flexible, même dans les endroits exigus ou difficiles d'accès.
- Avec poignée pratique pour un transport rapide et confortable de l'appareil.
Surface de rangement pour petits accessoires
- Pratique pour l'entreposage pendant le nettoyage.
- Idéale pour les éponges, les chiffons ou autres petits accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|184
|Largeur de travail (mm)
|75
|Contenu du réservoir d'eau propre (l)
|1,7
|Contenu du réservoir d'eau sale (l)
|2,9
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 12 (2,5 Ah) / env. 24 (5,0 Ah)
|Poids sans accessoires (kg)
|3,6
|Poids emballage inclus (kg)
|5,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|414 x 225 x 261
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Longueur flexible d'aspiration: 1.9 m
- Buse de lavage pour le nettoyage de rembourrages
- Suceur pour fentes pour le nettoyage des capitonnages
- Détergents: Nettoyant pour moquettes et capitonnages RM 519, 100 ml
- Système confort 2 en 1 avec flexible d'injection/d'extraction intégré
Équipement
- Fonction de rinçage
- Rangement pratique du flexible et des accessoires
- Rangement pour petites pièces
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sièges de voiture
- Meubles rembourrés
- Tissu d'ameublement
- Moquettes