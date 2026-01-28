De SE 3 Compact Floor spray-extractie reiniger is een krachtige en energiezuinige oplossing voor het reinigen van textiele oppervlakken. Dankzij het compacte ontwerp kan het apparaat ruimtebesparend worden opgeborgen, waardoor het snel klaar is voor gebruik wanneer grondige en gemakkelijke vezeldiepe reiniging nodig is. Vuil wordt snel en effectief verwijderd van meubels en tapijten. De flexibele zuigslang en lange kabel garanderen een hoog niveau van comfort, flexibiliteit en bewegingsvrijheid. De innovatieve 2-in-1 spray-extractie mondstuk XXL, in combinatie met de verlengbuizen, maakt comfortabele rechtopstaande reiniging van middelgrote tapijten mogelijk. Bij gebruik op de handgreep kan het mondstuk zachte meubels twee keer zo snel reinigen als een conventioneel tapijt mondstuk. Met praktische opbergmogelijkheden op het apparaat zijn alle accessoires altijd binnen handbereik. Het 2-in-1 tanksysteem zorgt ervoor dat gebruikers geen contact hoeven te maken met vuil. Inclusief tapijt spray-extractie mondstuk, spray-extractie spleetmondstuk en schoonmaakmiddel.en geuren te voorkomen. Inclusief tapijt spray-extractie mondstuk, spray-extractie spleetmondstuk en schoonmaakmiddel.