Sproei-extractiereiniger SE 3 Compact Floor
Deze compacte spray-extractie reiniger maakt indruk met zijn kracthige vezeldiepe reiniging van textiele oppervlakken zoals tapijten, zetels of autostoelen. Versie met vloerkit.
De SE 3 Compact Floor spray-extractie reiniger is een krachtige en energiezuinige oplossing voor het reinigen van textiele oppervlakken. Dankzij het compacte ontwerp kan het apparaat ruimtebesparend worden opgeborgen, waardoor het snel klaar is voor gebruik wanneer grondige en gemakkelijke vezeldiepe reiniging nodig is. Vuil wordt snel en effectief verwijderd van meubels en tapijten. De flexibele zuigslang en lange kabel garanderen een hoog niveau van comfort, flexibiliteit en bewegingsvrijheid. De innovatieve 2-in-1 spray-extractie mondstuk XXL, in combinatie met de verlengbuizen, maakt comfortabele rechtopstaande reiniging van middelgrote tapijten mogelijk. Bij gebruik op de handgreep kan het mondstuk zachte meubels twee keer zo snel reinigen als een conventioneel tapijt mondstuk. Met praktische opbergmogelijkheden op het apparaat zijn alle accessoires altijd binnen handbereik. Het 2-in-1 tanksysteem zorgt ervoor dat gebruikers geen contact hoeven te maken met vuil. Inclusief tapijt spray-extractie mondstuk, spray-extractie spleetmondstuk en schoonmaakmiddel.en geuren te voorkomen. Inclusief tapijt spray-extractie mondstuk, spray-extractie spleetmondstuk en schoonmaakmiddel.
Kenmerken en voordelen
Beproefde Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultaten.Reiniging tot diep in de vezels van textieloppervlakken. Laag restvochtgehalte voor snelle droging van textieloppervlakken. Moeiteloze en snelle reiniging door de efficiënte spray-extractiemethode in combinatie met een krachtige maar energiezuinige motor.
Accessoires speciaal ontwikkeld voor een gemakkelijke, vezeldiepe reinigingDe innovatieve 2-in-1 spray-extractie-nozzle XXL, samen met de verlengbuizen, maakt het gemakkelijk om middelgrote tapijten schoon te maken. Kan ook direct op de handgreep worden gebruikt voor snelle stofferingreiniging. De spray-extractie-nozzle voor stoffering kan worden gebruikt om vlekken snel en gemakkelijk te verwijderen, terwijl de spray-extractie-spleetmondstuk het eenvoudig maakt om bijzonder moeilijk bereikbare gebieden schoon te maken. Lange, zeer flexibele zuigslang voor extra gemak bij het schoonmaken.
Hygiënische spoelfunctieNa het reinigen wordt het apparaat gereinigd met de spoelfunctie. Zo verwijder je eventueel achtergebleven vuil en worden onaangename geurtjes door de ophoping van bacteriën voorkomen. Maakt onmiddellijke opslag van het schone apparaat mogelijk.
Ultra-compact apparaat
- Flexibel, ook in smalle of moeilijk toegankelijke ruimtes.
- Met praktische handgreep voor snel en comfortabel transport van het apparaat.
- Ruimtebesparende opberging.
2-tank-systeem
- Eenvoudig vullen van de properwatertank.
- Gemakkelijk verwijderen en legen van de vuilwatertank zonder contact met vuil.
Ultraflexibele 2-in-1 darm
- Geïntegreerde sproeislang voor extra gemak tijdens het schoonmaken.
- Lange, zeer flexibele zuigslang voor extra gemak bij het schoonmaken.
- Met draaikoppeling op slang voor nog meer bewegingsvrijheid.
Praktische opbergruimte voor accessoires en slangen
- Gemakkelijk met één hand te vervoeren - alle meegeleverde accessoires en de slang kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Alle accessoires zijn altijd aan het apparaat bevestigd, zodat u erop kunt vertrouwen dat ze op het moment van gebruik aanwezig zijn.
Opbergruimte voor kleine accessoires
- Praktisch voor tijdelijke opslag tijdens het schoonmaken.
- Perfect voor sponzen, doeken en andere kleine onderdelen.
Eenvoudige en handige bediening
- Het in- en uitschakelen van het apparaat is eenvoudig.
- Intuïtieve bediening
- Altijd gebruiksklaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|500
|Actieradius (m)
|6
|Tankinhoud schoon water (l)
|1,7
|Tankinhoud vuil water (l)
|2,9
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Stroomkabel (m)
|3,6
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|450 x 225 x 260
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 1.9 m
- Sproei-extractiebuizen: 2 Stuk(s), 0.5 m, Kunststof
- 2-in-1 sproei-extractiemondstuk XXL
- Reinigingsmondstuk voor bekleding: 88 mm
- Reinigingsmondstuk voor spleten
- Reinigingsmiddelen: Tapijtreiniger RM 519, 100 ml
- 2-in-1 comfortsysteem: geïntegreerde sproei-extractieslang
Uitvoering
- Opbergplaats voor kabels
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- 2-tank-systeem
- Handige slang- en toebehorenopberging
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Systeemreinigingsfunctie
Toepassingen
- Tapijten
- Stoffen bekleding
- Autozetels