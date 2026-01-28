Nettoyage jusqu'au cœur des fibres et format compact : l'injecteur-extracteur SE 3 Compact Home Floor permet un nettoyage puissant et économe en énergie des surfaces textiles. Grâce à son format compact, l'appareil peut être rangé avec un encombrement minimal ; ainsi, il est rapidement prêt à l'emploi pour un nettoyage en profondeur rigoureux et pratique. La saleté est éliminée rapidement et efficacement des meubles capitonnés et des tapis. Le flexible d'aspiration et le long câble garantissent un niveau élevé de confort et de flexibilité ainsi qu'un grand rayon d'action. Le suceur de lavage 2 en 1 XXL innovant permet un nettoyage pratique des tapis de taille moyenne en se tenant droit lorsqu'il est combiné aux tubes rallonges. Utilisé directement sur la poignée, il permet de réaliser le nettoyage des capitonnages étendus deux fois plus vite qu'avec un suceur de lavage pour meubles classique. Grâce aux possibilités de rangement pratiques sur l'appareil, tous les accessoires sont toujours à portée de main. Le système de réservoir 2 en 1 permet une utilisation sans contact avec la saleté. Après le nettoyage aussi, l'injecteur-extracteur se montre convaincant avec sa fonction de rinçage hygiénique pour prévenir la formation de bactéries et d'odeurs. Avec suceur de lavage pour meubles, suceur de lavage pour fentes et détergent.