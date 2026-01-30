Vezeldiepe reiniging met maximale bewegingsvrijheid: de SE 3-18 Compact Home Battery Set sproei-extractiereiniger reinigt textieloppervlakken grondig en residuvrij. Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat niet alleen handzaam, maar kan het ook gebruikt worden als er geen stopcontact in de buurt is, dankzij de 18 V Kärcher Battery Power batterij. Hierdoor kan het interieur van het voertuig in slechts 12 tot 24 minuten worden gereinigd. Zo verwijder je in een handomdraai vuil van autostoelen, vloermatten en de kofferbak, maar ook van tuinmeubelen en bekleding – net zo krachtig als met onze bedrade sproei-extractiereinigers. De lange en flexibele zuigslang met aan de binnenkant een reinigingsmiddelslang garandeert bovendien veel gemak en flexibiliteit, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Zelfs na het reinigen overtuigt de sproei-extractiereiniger met zijn hygiënische spoelfunctie, die vuil van het apparaat en de slang verwijdert en zo bacterie- en geurvorming voorkomt. Geheel in lijn met het motto ‘schoon voertuig, schoon schoonmaakapparaat’.