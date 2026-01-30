SE 3-18 Compact Home Battery Set
De krachtige sproei-extractiereiniger overtuigt door een reiniging tot diep in de vezels en maximale bewegingsvrijheid dankzij een 18V / 5,0Ah batterij en snelle lader.
Vezeldiepe reiniging met maximale bewegingsvrijheid: de SE 3-18 Compact Home Battery Set sproei-extractiereiniger reinigt textieloppervlakken grondig en residuvrij. Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat niet alleen handzaam, maar kan het ook gebruikt worden als er geen stopcontact in de buurt is, dankzij de 18 V Kärcher Battery Power batterij. Hierdoor kan het interieur van het voertuig in slechts 12 tot 24 minuten worden gereinigd. Zo verwijder je in een handomdraai vuil van autostoelen, vloermatten en de kofferbak, maar ook van tuinmeubelen en bekleding – net zo krachtig als met onze bedrade sproei-extractiereinigers. De lange en flexibele zuigslang met aan de binnenkant een reinigingsmiddelslang garandeert bovendien veel gemak en flexibiliteit, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Zelfs na het reinigen overtuigt de sproei-extractiereiniger met zijn hygiënische spoelfunctie, die vuil van het apparaat en de slang verwijdert en zo bacterie- en geurvorming voorkomt. Geheel in lijn met het motto ‘schoon voertuig, schoon schoonmaakapparaat’.
Kenmerken en voordelen
Beproefde Kärcher-technologie met bekledings- en kierenzuigmonden voor optimale reinigingsresultatenReiniging tot diep in de vezels van textieloppervlakken. Moeiteloze en snelle reiniging door efficiënte sproei-extractie reinigingsmethode. Laag restvochtgehalte voor snelle droging van textieloppervlakken.
18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterijMaximale bewegingsvrijheid dankzij het onafhankelijk werken van de stroomvoorziening. Compatibel met alle toestellen uit het 18 V Kärcher Battery Power battery-platform.
Hygiënische spoelfunctieNa het reinigen wordt het apparaat gereinigd met de spoelfunctie. Zo verwijder je eventueel achtergebleven vuil en worden onaangename geurtjes door de ophoping van bacteriën voorkomen. Maakt onmiddellijke opslag van het schone apparaat mogelijk.
Handige 2-in-1 slang
- Binnensproeislang voor groot reinigingsgemak.
- Lange, flexibele zuigslang voor comfortabele reiniging, vooral in moeilijk toegankelijke en nauwe ruimtes.
- Met draaikoppeling op slang voor nog meer bewegingsvrijheid.
2-tank-systeem
- Eenvoudig vullen van de properwatertank.
- Gemakkelijk verwijderen en legen van de vuilwatertank zonder contact met vuil.
Praktische opbergruimte voor accessoires en slangen
- Gemakkelijk met één hand te vervoeren - alle meegeleverde accessoires en de slang kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Alle accessoires zijn altijd aan het apparaat bevestigd, zodat u erop kunt vertrouwen dat ze op het moment van gebruik aanwezig zijn.
Draagbaar - compact en robuuste design met uitschuifbaar handvat, waardoor hij gemakkelijk mee te nemen is, waar u ook gaat. Compacte afmetingen voor een gemakkelijke en snelle opberging, zelfs in uw wagen.
- Flexibel, ook in smalle of moeilijk toegankelijke ruimtes.
- Met praktische handgreep voor snel en comfortabel transport van het apparaat.
Opbergruimte voor kleine accessoires
- Praktisch voor tijdelijke opslag tijdens het schoonmaken.
- Perfect voor sponzen, doeken en andere kleine onderdelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|184
|Werkbreedte (mm)
|75
|Tankinhoud schoon water (l)
|1,7
|Tankinhoud vuil water (l)
|2,9
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|5
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 24 (5 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|90 / 134
|Laadstroom (A)
|2,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|414 x 225 x 261
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 18 V / 5.0 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 18 V Battery Power+ snellader (1 st.)
- Lengte zuigslang: 1.9 m
- Sproei-extractiezuigmond voor bekleding
- Spleetmondstuk voor sproei-extractiereiniging
- Reinigingsmiddelen: Tapijtreiniger RM 519, 100 ml
- 2-in-1 comfortsysteem met geïntegreerde sproei-extractieslang
Uitvoering
- Systeemreinigingsfunctie
- Praktisch opbergen van slang en toebehoren
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
Toepassingen
- Autozetels
- Gestoffeerde meubels
- Stoffen bekleding
- Tapijten
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen SE 3-18 Compact Home Battery Set
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.