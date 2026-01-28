Sproei-extractiereiniger SE 5
De SE 5 sproei-extractiereiniger maakt schoonmaken van textiele oppervlakken zoals tapijten of bekleding erg eenvoudig. Ideaal voor gezinnen, mensen met allergieën en huishoudens met huisdieren.
Dieptereiniging gecombineerd met ergonomisch ontwerp en multifunctionaliteit: de SE 5 sproei-extractiereiniger met zijn aantrekkelijke ontwerp zorgt voor een hygiënisch schone ervaring op vele textiele oppervlakken, zoals vast tapijt, bekleding en gestoffeerde meubels, tapijten, tapijttrappen, matrassen, wandkleden en autostoelen. De bewezen sproei-extractietechnologie van Kärcher levert de beste reinigingsresultaten: vers kraanwater en de Kärcher Carpet Cleaner RM 519 worden onder druk diep in de textielvezels gespoten en vervolgens samen met het losgemaakte vuil weer opgezogen - ideaal voor gezinnen, mensen met allergieën en huishoudens met huisdieren. De SE 5 is een multifunctioneel 3-in-1 product dat ook gebruikt kan worden als volwaardige nat- en droogzuiger met een uitgebreid assortiment accessoires. Andere kenmerken zijn onder andere een 2-tank systeem met verwijderbare tanks voor schoon en vuil water, een ergonomisch draaghandvat voor eenvoudig transport en praktische opslag van accessoires op het apparaat zelf. Na gebruik is het apparaat eenvoudig schoon te maken voor een lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
Beproefde Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultaten.Reiniging tot diep in de vezels van textieloppervlakken. Efficiënte sproei-extractietechnologie voor snel en moeiteloos reinigen. Laag restvochtgehalte voor snelle droging van textieloppervlakken.
Eenvoudig te gebruiken 2-tank systeemTwee aparte tanks voor schoon en vuil water, en een draaghandvat. Gemakkelijk verwijderen en legen van de vuilwatertank zonder contact met vuil.
Ultraflexibele 2-in-1 darmGeïntegreerde sproeislang voor extra gemak tijdens het schoonmaken. Lange, zeer flexibele zuigslang voor extra gemak bij het schoonmaken. Handvat met vergrendelingsfunctie voor continu sproeien bij het reinigen van grote textieloppervlakken.
Multifunctioneel 3-in-1 product
- Veelzijdig in gebruik voor zowel sproei-extractie op textieloppervlakken als voor nat en droog stofzuigen van tapijten en harde vloeren met de juiste accessoires.
Ergonomische accessoires voor sproei-extractie, nat en droog zuigen
- Eenvoudige bevestiging en verwijdering van accessoires met één klik.
- De ergonomische sproei-extractie vloermond maakt het reinigen van zelfs grote met tapijt bedekte oppervlakken comfortabel.
- Veelzijdig in gebruik met een breed scala aan accessoires voor nat en droog stofzuigen, zoals de vloermond voor gebruik op harde vloeren en tapijten, en ook compatibel met een uitgebreide selectie van accessoires voor nat en droog stofzuigers.
Praktische opbergmogelijkheden voor accessoires
- De accessoires en de sproei-extractiedarm kunnen netjes worden opgeborgen op de behuizing van het apparaat en op het kleine opbergplankje. Dit houdt alles opgeruimd en zorgt ervoor dat alles altijd binnen handbereik is, waar het ook nodig is.
Eenvoudig te gebruiken 2-tank systeem
- Stofzuiger voor nat en droog gebruik zonder onderbrekingen, omdat het filter niet hoeft te worden vervangen tijdens het schoonmaken.
- Grondig stofzuigen met een goede stofopname.
- Apart filterklepje voor het gemakkelijk en snel verwijderen van het filter zonder in contact te komen met vuil.
Aantrekkelijk design met grote knoppen en handige draaisluiting.
- Voor een makkelijke bediening.
Ergonomische draaggreep
- Het maakt het vervoeren van de sproei-extractiereiniger heel eenvoudig.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Werkbreedte (mm)
|227
|Tankinhoud schoon water (l)
|4
|Tankinhoud vuil water (l)
|4
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Stroomkabel (m)
|6
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|7,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|424 x 320 x 466
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Sproei-extractiebuizen: 2 Stuk(s), 0.5 m, Kunststof
- Vloermond met harde oppervlakken-opzetstuk: 227 mm
- Plintenzuigmond
- Vloerzuigmond voor droogzuigen: Omschakelbaar
- Bekledingszuigmond
- Vlakfilter: Standaard
- Reinigingsmiddelen: Tapijtreiniger RM 519, 100 ml
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s)
- 2-in-1 comfortsysteem: geïntegreerde sproei-extractieslang
Uitvoering
- Handige slang- en toebehorenopberging
Toepassingen
- Tapijten
- Gestoffeerde meubels
- Tapijtvloeren
- Autozetels
- Huishoudtextiel, b.v. gordijnen of kussenhoezen
- Matrassen