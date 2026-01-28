Dieptereiniging gecombineerd met ergonomisch ontwerp en multifunctionaliteit: de SE 5 sproei-extractiereiniger met zijn aantrekkelijke ontwerp zorgt voor een hygiënisch schone ervaring op vele textiele oppervlakken, zoals vast tapijt, bekleding en gestoffeerde meubels, tapijten, tapijttrappen, matrassen, wandkleden en autostoelen. De bewezen sproei-extractietechnologie van Kärcher levert de beste reinigingsresultaten: vers kraanwater en de Kärcher Carpet Cleaner RM 519 worden onder druk diep in de textielvezels gespoten en vervolgens samen met het losgemaakte vuil weer opgezogen - ideaal voor gezinnen, mensen met allergieën en huishoudens met huisdieren. De SE 5 is een multifunctioneel 3-in-1 product dat ook gebruikt kan worden als volwaardige nat- en droogzuiger met een uitgebreid assortiment accessoires. Andere kenmerken zijn onder andere een 2-tank systeem met verwijderbare tanks voor schoon en vuil water, een ergonomisch draaghandvat voor eenvoudig transport en praktische opslag van accessoires op het apparaat zelf. Na gebruik is het apparaat eenvoudig schoon te maken voor een lange levensduur.