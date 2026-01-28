Rencontre entre nettoyage jusqu'au cœur des fibres, confort ergonomique et multifonctionnalité : l'injecteur-extracteur SE 5 au design traîneau attractif garantit une propreté hygiénique sur une multitude de surfaces textiles comme les moquettes, les capitonnages et les meubles capitonnés, les paillassons, les escaliers revêtus de moquette, les matelas, les tapisseries et les sièges de voiture. En effet, la technologie d'injection-extraction Kärcher éprouvée offre un résultat de nettoyage optimal : de l'eau courante propre et le nettoyant pour moquettes RM 519 de Kärcher sont injectés profondément dans les surfaces textiles grâce à la pression puis aspirés en même temps que la saleté détachée – l'idéal pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux. Le SE 5 est un produit multifonction 3 en 1 qui peut également être utilisé comme aspirateur eau et poussières à part entière grâce à son vaste éventail d'accessoires. Autres équipements : système à deux réservoirs avec réservoirs d'eau propre et d'eau sale amovibles, poignée de transport ergonomique pour un transport facile et support pratique pour les accessoires sur l'appareil. Après l'utilisation, l'appareil se nettoie facilement pour une longue durée de vie du produit.