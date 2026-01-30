Sproei-extractiereiniger SE 4 Go!Further
De SE 4 Go!Further is een limited edition zwarte sproei-extractiereiniger met 25% gerecycled plastic¹⁾ en exclusieve accessoires, zoals de bekledingszuigmond voor dierenharen.
De sproei-extractiereiniger die een stap verder gaat – de limited edition zwarte SE 4 Go!Further, gemaakt van 25 procent gerecycled plastic¹⁾ met exclusieve accessoires, biedt de beste reinigingsresultaten en een hoog niveau van gemak. De SE 4 sproei-extractiereiniger zorgt met zijn aantrekkelijke slededesign voor vezeldiepe, hygiënische reinheid op vele textiele oppervlakken. De beproefde sproei-extractietechnologie van Kärcher levert de beste reinigingsresultaten: vers kraanwater en de Kärcher Tapijtreiniger RM 519 worden onder druk diep in de textielvezels gespoten en vervolgens samen met het losgeweekte vuil weer opgezogen – ideaal voor gezinnen, mensen met allergieën en huishoudens met huisdieren. Het apparaat is een multifunctioneel 3-in-1 product dat ook werkt als een volwaardige nat- en droogzuiger. Het grote, lichtdoorlatende verswaterreservoir van 4 liter is slagvast en kan worden verwijderd, waardoor het eenvoudig te vullen en te legen is. De 3-in-1 draaggreep is ontworpen om het dragen, openen, sluiten en legen van het reservoir moeiteloos te maken. De meegeleverde accessoires kunnen netjes op het apparaat zelf worden opgeborgen. Het apparaat is na gebruik eenvoudig schoon te maken om een lange levensduur van het product te garanderen.
Kenmerken en voordelen
Beproefde Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultaten.Reiniging tot diep in de vezels van textieloppervlakken. Moeiteloos en snel reinigen met een efficiënte sproei-extractiemethode. Laag restvochtgehalte voor snelle droging van textieloppervlakken.
Afneembaar schoonwaterreservoirDe watertank is gemakkelijk te vullen en leeg te maken zonder dat je de sproei-extractiereiniger hoeft te openen. Slagvaste en doorzichtige container voor een lange levensduur. De watertank kan gemakkelijk in het apparaat worden geschoven.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 25% gerecycled plastic¹⁾. Reinigingsmiddelfles gemaakt van 100% gerecycled plastic²⁾. Verpakking gemaakt van ten minste 80% gerecycled papier.
Ultraflexibele 2-in-1 darm
- Geïntegreerde sproeislang voor extra gemak tijdens het schoonmaken.
- Lange, zeer flexibele zuigslang voor extra gemak bij het schoonmaken.
- Handvat met vergrendelingsfunctie voor continu sproeien bij het reinigen van grote textieloppervlakken.
Multifunctioneel 3-in-1 product
- Veelzijdig in gebruik voor zowel sproei-extractie op textieloppervlakken als voor nat en droog stofzuigen van tapijten en harde vloeren met de juiste accessoires.
Handige 3-in-1 draaggreep
- Ontworpen voor comfort tijdens het dragen, openen, sluiten of legen van de container.
Ergonomische accessoires voor sproei-extractie, nat en droog zuigen
- Eenvoudige bevestiging en verwijdering van accessoires met één klik.
- Ergonomische sproei-extractie vloermond voor grote tapijtgebieden.
- Veelzijdig in gebruik met een breed scala aan accessoires voor nat en droog stofzuigen, zoals de vloermond voor gebruik op harde vloeren en tapijten, en ook compatibel met een uitgebreide selectie van accessoires voor nat en droog stofzuigers.
Praktische opbergmogelijkheden voor accessoires
- De accessoires en de sproei-extractiedarm kunnen netjes worden opgeborgen op de behuizing van het apparaat en op het kleine opbergplankje. Dit houdt alles opgeruimd en zorgt ervoor dat alles altijd binnen handbereik is, waar het ook nodig is.
- Handige plaats op het apparaat om sponzen, doeken en andere kleine items binnen handbereik te houden tijdens het schoonmaken.
- Praktische haak voor het gemakkelijk opbergen van de stroomkabel.
Robuuste behuizing en schokbestendige schoonwatertank
- Gemaakt om eeuwig mee te gaan.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Werkbreedte (mm)
|227
|Tankinhoud schoon water (l)
|4
|Tankinhoud vuil water (l)
|4
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Stroomkabel (m)
|6
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|7,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|12,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|430 x 385 x 535
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
¹⁾ Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Reinigingsmiddelfles zonder deksel en etiket
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Sproei-extractiebuizen: 2 Stuk(s), 0.5 m, Kunststof
- Vloermond met harde oppervlakken-opzetstuk: 227 mm
- Reinigingsmondstuk voor bekleding: 88 mm
- Reinigingsmondstuk voor spleten
- Vloerzuigmond voor nat en droog zuigen: Klemmen voor gebruik op harde vloeren en tapijten
- Plintenzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Bekledingsmondstuk voor dierenharen
- Schuimstoffen filter
- Reinigingsmiddelen: Tapijtreiniger RM 519, 1 l
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s)
- 2-in-1 comfortsysteem: geïntegreerde sproei-extractieslang
Uitvoering
- Stootrand
- Handige 3-in-1 draaggreep
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
Toepassingen
- Tapijten
- Gestoffeerde meubels
- Tapijtvloeren
- Autozetels
- Huishoudtextiel, b.v. gordijnen of kussenhoezen
- Matrassen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen SE 4 Go!Further
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.