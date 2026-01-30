De sproei-extractiereiniger die een stap verder gaat – de limited edition zwarte SE 4 Go!Further, gemaakt van 25 procent gerecycled plastic¹⁾ met exclusieve accessoires, biedt de beste reinigingsresultaten en een hoog niveau van gemak. De SE 4 sproei-extractiereiniger zorgt met zijn aantrekkelijke slededesign voor vezeldiepe, hygiënische reinheid op vele textiele oppervlakken. De beproefde sproei-extractietechnologie van Kärcher levert de beste reinigingsresultaten: vers kraanwater en de Kärcher Tapijtreiniger RM 519 worden onder druk diep in de textielvezels gespoten en vervolgens samen met het losgeweekte vuil weer opgezogen – ideaal voor gezinnen, mensen met allergieën en huishoudens met huisdieren. Het apparaat is een multifunctioneel 3-in-1 product dat ook werkt als een volwaardige nat- en droogzuiger. Het grote, lichtdoorlatende verswaterreservoir van 4 liter is slagvast en kan worden verwijderd, waardoor het eenvoudig te vullen en te legen is. De 3-in-1 draaggreep is ontworpen om het dragen, openen, sluiten en legen van het reservoir moeiteloos te maken. De meegeleverde accessoires kunnen netjes op het apparaat zelf worden opgeborgen. Het apparaat is na gebruik eenvoudig schoon te maken om een lange levensduur van het product te garanderen.