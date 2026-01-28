Sproei-extractiereiniger SE 6 Signature Line
De SE 6 Signature Line sproei-extractiereiniger zorgt voor een grondige reiniging van textieloppervlakken, met gegarandeerde hygiëne tot in de vezels. Signature Line versie met extra accessoires en 1 jaar extra garantie na registratie.
Alleen onze meest innovatieve en krachtige producten dragen de handtekening van technologiepionier en bedrijfsoprichter Alfred Kärcher. Naast het logo als exclusief ontwerpelement, biedt de SE 6 Signature Line sproei-extractiereiniger indrukwekkende reinigingsprestaties en een uitgebreid assortiment accessoires. Naast zijn aantrekkelijke design, zorgt het apparaat voor hygiënische reinheid op vele textieloppervlakken. De beproefde sproei-extractietechnologie van Kärcher levert de beste reinigingsresultaten: vers leidingwater en de Kärcher Carpet Cleaner RM 519 worden onder druk diep in de textielvezels gespoten en vervolgens samen met het losgekomen vuil opgezogen - ideaal voor gezinnen, mensen met allergieën en huishoudens met huisdieren. De SE 6 Signature Line is een multifunctioneel 3-in-1 product dat ook gebruikt kan worden als volwaardige nat- en droogzuiger met zijn accessoires. Andere uitrustingskenmerken zijn onder meer: een 2-tank systeem met verwijderbare tanks voor schoon en vuil water, een ergonomisch draaghandvat voor eenvoudig transport en praktische opbergruimte voor accessoires op het apparaat. Na gebruik is het apparaat gemakkelijk schoon te maken voor een lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
Signature Line voordelenDe handtekening van oprichter Alfred Kärcher markeert het product als het beste Kärcher-apparaat in zijn categorie. Andere exclusieve voordelen zijn app-ondersteuning en een verlengde garantie. Exclusieve ergonomische handgreep kan aan de buizen worden bevestigd voor betere begeleiding bij het reinigen van met tapijt bedekte vloeren.
Beproefde Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultaten.Reiniging tot diep in de vezels van textieloppervlakken. Moeiteloos en snel reinigen met een efficiënte sproei-extractiemethode. Laag restvochtgehalte voor snelle droging van textieloppervlakken.
Eenvoudig te gebruiken 2-tank systeemTwee aparte tanks voor schoon en vuil water, en een draaghandvat. Gemakkelijk verwijderen en legen van de vuilwatertank zonder contact met vuil.
Ultraflexibele 2-in-1 darm
- Geïntegreerde sproeislang voor extra gemak tijdens het schoonmaken.
- Lange, zeer flexibele zuigslang voor extra gemak bij het schoonmaken.
- Handvat met vergrendelingsfunctie voor continu sproeien bij het reinigen van grote textieloppervlakken.
Multifunctioneel 3-in-1 product
- Veelzijdig in gebruik voor zowel sproei-extractie op textieloppervlakken als voor nat en droog stofzuigen van tapijten en harde vloeren met de juiste accessoires.
Ergonomische handgreep
- Het exclusieve handvat maakt het comfortabel en gemakkelijk om grote textieloppervlakken te reinigen met behulp van sproei-extractie.
- Hoogte-instelbaar: de positie van de handgreep kan individueel worden aangepast aan de lengte van de gebruiker.
- Comfortabele bediening met twee handen.
Ergonomische accessoires voor sproei-extractie, nat en droog zuigen
- Eenvoudige bevestiging en verwijdering van accessoires met één klik.
- Comfortabel in gebruik dankzij de ergonomische sproei-extractie vloermond voor grote met tapijt bedekte oppervlakken, in combinatie met de ondersteuningshandgreep, evenals de bekleding sproei-extractie mondstuk en het sproei-extractie spleetmondstuk voor gestoffeerde oppervlakken.
- Veelzijdig in gebruik met een breed scala aan accessoires voor nat en droog stofzuigen, zoals de vloermond voor gebruik op harde vloeren en tapijten, en ook compatibel met een uitgebreide selectie van accessoires voor nat en droog stofzuigers.
Praktische opbergmogelijkheden voor accessoires
- De accessoires en de sproei-extractiedarm kunnen netjes worden opgeborgen op de behuizing van het apparaat en op het kleine opbergplankje. Dit houdt alles opgeruimd en zorgt ervoor dat alles altijd binnen handbereik is, waar het ook nodig is.
Eenvoudig te gebruiken 2-tank systeem
- Stofzuiger voor nat en droog gebruik zonder onderbrekingen, omdat het filter niet hoeft te worden vervangen tijdens het schoonmaken.
- Grondig stofzuigen met een goede stofopname.
- Apart filterklepje voor het gemakkelijk en snel verwijderen van het filter zonder in contact te komen met vuil.
Aantrekkelijk ontwerp met grote knoppen, handige draaivergrendelingen en ergonomisch gevormde draaghandgreep
- Voor een makkelijke bediening.
- Het maakt het vervoeren van de sproei-extractiereiniger heel eenvoudig.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Werkbreedte (mm)
|227
|Tankinhoud schoon water (l)
|4
|Tankinhoud vuil water (l)
|4
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Stroomkabel (m)
|6
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|7,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|12,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|424 x 320 x 466
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Sproei-extractiebuizen: 2 Stuk(s), 0.5 m, Kunststof
- Vloermond met harde oppervlakken-opzetstuk: 227 mm
- Reinigingsmondstuk voor bekleding: 88 mm
- Reinigingsmondstuk voor spleten
- Plintenzuigmond
- Vloerzuigmond voor droogzuigen: Omschakelbaar
- Bekledingszuigmond
- Vlakfilter: Standaard
- Reinigingsmiddelen: Tapijtreiniger RM 519, 1 l
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s)
- 2-in-1 comfortsysteem: geïntegreerde sproei-extractieslang
Uitvoering
- Steungreep
- 2-tank-systeem
- Handige slang- en toebehorenopberging
Toepassingen
- Tapijten
- Gestoffeerde meubels
- Tapijtvloeren
- Autozetels
- Huishoudtextiel, b.v. gordijnen of kussenhoezen
- Matrassen