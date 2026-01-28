Alleen onze meest innovatieve en krachtige producten dragen de handtekening van technologiepionier en bedrijfsoprichter Alfred Kärcher. Naast het logo als exclusief ontwerpelement, biedt de SE 6 Signature Line sproei-extractiereiniger indrukwekkende reinigingsprestaties en een uitgebreid assortiment accessoires. Naast zijn aantrekkelijke design, zorgt het apparaat voor hygiënische reinheid op vele textieloppervlakken. De beproefde sproei-extractietechnologie van Kärcher levert de beste reinigingsresultaten: vers leidingwater en de Kärcher Carpet Cleaner RM 519 worden onder druk diep in de textielvezels gespoten en vervolgens samen met het losgekomen vuil opgezogen - ideaal voor gezinnen, mensen met allergieën en huishoudens met huisdieren. De SE 6 Signature Line is een multifunctioneel 3-in-1 product dat ook gebruikt kan worden als volwaardige nat- en droogzuiger met zijn accessoires. Andere uitrustingskenmerken zijn onder meer: een 2-tank systeem met verwijderbare tanks voor schoon en vuil water, een ergonomisch draaghandvat voor eenvoudig transport en praktische opbergruimte voor accessoires op het apparaat. Na gebruik is het apparaat gemakkelijk schoon te maken voor een lange levensduur.