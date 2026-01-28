Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants portent la signature du pionnier technologique et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. En plus de cette inscription qui ajoute une touche spéciale au design, l'injecteur-extracteur SE 6 Signature Line s'illustre par une puissance de nettoyage convaincante et une gamme d'accessoires particulièrement étendue. Ainsi, l'appareil au design traîneau attractif garantit une propreté hygiénique sur une multitude de surfaces textiles. En effet, la technologie d'injection-extraction Kärcher éprouvée offre un résultat de nettoyage optimal : de l'eau courante propre et le nettoyant pour moquettes RM 519 de Kärcher sont injectés profondément dans les surfaces textiles grâce à la pression puis aspirés en même temps que la saleté détachée – l'idéal pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux. Le SE 6 Signature Line est un produit multifonction 3 en 1 qui peut également être utilisé comme aspirateur eau et poussières à part entière grâce à ses accessoires. Autres équipements : système à deux réservoirs avec réservoirs d'eau propre et d'eau sale amovibles, poignée de transport ergonomique pour un transport facile et support pratique pour les accessoires sur l'appareil. Après l'utilisation, l'appareil se nettoie facilement pour une longue durée de vie du produit.