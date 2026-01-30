Diep reinigend effect gecombineerd met ergonomisch ontwerp en multifunctionaliteit: de SE 4 Plus sproei-extractiereiniger zorgt voor een hygiënische reiniging tot diep in de vezels van vele textiele oppervlakken. De beproefde sproei-extractietechnologie van Kärcher levert de beste reinigingsresultaten: water gemengd met de reinigingsmiddel Kärcher RM 519 worden onder druk diep in de textiele vezels gespoten en vervolgens samen met het losgemaakte vuil opgezogen – ideaal voor gezinnen, mensen met allergieën en huishoudens met huisdieren. Het apparaat is een multifunctioneel 3-in-1 product en functioneert ook als een volwaardige nat- en droogzuiger. De grote transparante 4-liter schoonwatertank is schokbestendig en kan worden verwijderd, waardoor deze gemakkelijk te vullen en te legen is. Het opgezogen vuile water wordt verzameld in de container. De 3-in-1 draaggreep is ontworpen om het dragen, openen, sluiten en legen van de container moeiteloos te maken. De meegeleverde accessoires kunnen op het apparaat zelf worden opgeborgen. Het apparaat is na gebruik gemakkelijk schoon te maken om een lange levensduur te garanderen.