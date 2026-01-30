Sproei-extractiereiniger SE 4 Plus
De SE 4 Plus sproei-extractiereiniger maakt het reinigen van textiele oppervlakken eenvoudig en zorgt voor hygiëne tot diep in de vezels. Plus versie met extra accessoires.
Diep reinigend effect gecombineerd met ergonomisch ontwerp en multifunctionaliteit: de SE 4 Plus sproei-extractiereiniger zorgt voor een hygiënische reiniging tot diep in de vezels van vele textiele oppervlakken. De beproefde sproei-extractietechnologie van Kärcher levert de beste reinigingsresultaten: water gemengd met de reinigingsmiddel Kärcher RM 519 worden onder druk diep in de textiele vezels gespoten en vervolgens samen met het losgemaakte vuil opgezogen – ideaal voor gezinnen, mensen met allergieën en huishoudens met huisdieren. Het apparaat is een multifunctioneel 3-in-1 product en functioneert ook als een volwaardige nat- en droogzuiger. De grote transparante 4-liter schoonwatertank is schokbestendig en kan worden verwijderd, waardoor deze gemakkelijk te vullen en te legen is. Het opgezogen vuile water wordt verzameld in de container. De 3-in-1 draaggreep is ontworpen om het dragen, openen, sluiten en legen van de container moeiteloos te maken. De meegeleverde accessoires kunnen op het apparaat zelf worden opgeborgen. Het apparaat is na gebruik gemakkelijk schoon te maken om een lange levensduur te garanderen.
Kenmerken en voordelen
Beproefde Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultaten.Reiniging tot diep in de vezels van textieloppervlakken. Moeiteloos en snel reinigen met een efficiënte sproei-extractiemethode. Laag restvochtgehalte voor snelle droging van textieloppervlakken.
Afneembaar schoonwaterreservoirDe watertank is gemakkelijk te vullen en leeg te maken zonder dat je de sproei-extractiereiniger hoeft te openen. Slagvaste en doorzichtige container voor een lange levensduur. De watertank kan gemakkelijk in het apparaat worden geschoven.
Ultraflexibele 2-in-1 darmGeïntegreerde sproeislang voor extra gemak tijdens het schoonmaken. Lange, zeer flexibele zuigslang voor extra gemak bij het schoonmaken. Handvat met vergrendelingsfunctie voor continu sproeien bij het reinigen van grote textieloppervlakken.
Multifunctioneel 3-in-1 product
- Veelzijdig in gebruik voor zowel sproei-extractie op textieloppervlakken als voor nat en droog stofzuigen van tapijten en harde vloeren met de juiste accessoires.
Handige 3-in-1 draaggreep
- Ontworpen voor comfort tijdens het dragen, openen, sluiten of legen van de container.
Ergonomische accessoires voor sproei-extractie, nat en droog zuigen
- Eenvoudige bevestiging en verwijdering van accessoires met één klik.
- Ergonomische sproei-extractie vloermond voor grote tapijtgebieden.
- Veelzijdig in gebruik met een breed scala aan accessoires voor nat en droog stofzuigen, zoals de vloermond voor gebruik op harde vloeren en tapijten, en ook compatibel met een uitgebreide selectie van accessoires voor nat en droog stofzuigers.
Praktische opbergmogelijkheden voor accessoires
- De accessoires en de sproei-extractiedarm kunnen netjes worden opgeborgen op de behuizing van het apparaat en op het kleine opbergplankje. Dit houdt alles opgeruimd en zorgt ervoor dat alles altijd binnen handbereik is, waar het ook nodig is.
- Handige plaats op het apparaat om sponzen, doeken en andere kleine items binnen handbereik te houden tijdens het schoonmaken.
- Praktische haak voor het gemakkelijk opbergen van de stroomkabel.
Robuuste behuizing en schokbestendige schoonwatertank
- Gemaakt om eeuwig mee te gaan.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Werkbreedte (mm)
|227
|Tankinhoud schoon water (l)
|4
|Tankinhoud vuil water (l)
|4
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Stroomkabel (m)
|6
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|7,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|12,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|430 x 385 x 535
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Sproei-extractiebuizen: 2 Stuk(s), 0.5 m, Kunststof
- Vloermond met harde oppervlakken-opzetstuk: 227 mm
- Reinigingsmondstuk voor bekleding: 88 mm
- Reinigingsmondstuk voor spleten
- Vloerzuigmond voor nat en droog zuigen: Klemmen voor gebruik op harde vloeren en tapijten
- Plintenzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Schuimstoffen filter
- Reinigingsmiddelen: Tapijtreiniger RM 519, 1 l
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s)
- 2-in-1 comfortsysteem: geïntegreerde sproei-extractieslang
Uitvoering
- Stootrand
- Handige 3-in-1 draaggreep
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
Toepassingen
- Tapijten
- Gestoffeerde meubels
- Tapijtvloeren
- Autozetels
- Huishoudtextiel, b.v. gordijnen of kussenhoezen
- Matrassen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen SE 4 Plus
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.