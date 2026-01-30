De handige SE 2 Spot sproei-extractiereiniger is de perfecte spot cleaner om vlekken op bekleding en textiel direct en gericht te verwijderen. De SE 2 Spot rekent snel af met vuil en geurtjes, bijvoorbeeld effectief bij etens- en drankvlekken. Dankzij het compacte ontwerp is de sproei-extractiereiniger bijzonder gebruiksvriendelijk en neemt hij weinig ruimte in beslag wanneer hij is opgeborgen. Zo is hij snel klaar voor gebruik wanneer je onverwachts vuil moet verwijderen. De grote actieradius van het 4,5 meter lange snoer maakt flexibel reinigen overal in de ruimte mogelijk. Dankzij de praktische opbergruimte voor accessoires op het apparaat zelf zijn alle opzetstukken snel bij de hand en klaar voor gebruik. Inclusief sproei-extractiemondstuk voor bekleding en reinigingsmiddel.