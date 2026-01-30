L'injecteur-extracteur SE 2 Spot maniable est l'allié idéal pour une élimination immédiate et ciblée des taches sur les capitonnages et les textiles. Qu'il s'agisse par exemple de taches de nourriture ou de boissons, le SE 2 Spot permet d'éliminer rapidement et efficacement les salissures et les odeurs. Grâce à son format compact, cet injecteur-extracteur est particulièrement facile d'utilisation et se range avec un encombrement minimal. Ainsi, il est rapidement prêt à l'emploi à tout moment pour éliminer les salissures imprévues. Son rayon d'action étendu grâce au câble de 4,5 mètres permet des nettoyages flexibles dans toute la pièce. Grâce au rangement pratique des accessoires à même l'appareil, tous les embouts sont à portée de main et rapidement prêts à l'emploi. Avec suceur pour tissus d'ameublement et détergent.