De handige SE 2 Spot sproei-extractiereiniger is de perfecte hulp om vlekken op bekleding en textiel onmiddellijk en gericht te verwijderen. De SE 2 Spot rekent snel af met vuil en geurtjes, en verwijdert bijvoorbeeld effectief vlekken van eten en drinken. Dankzij het compacte ontwerp is deze vlekkenreiniger bijzonder eenvoudig te gebruiken en neemt hij weinig ruimte in bij het opbergen. Hierdoor is het apparaat direct klaar voor gebruik wanneer u onverwacht vuil moet aanpakken. De grote actieradius, mogelijk gemaakt door de kabel van 4,5 meter, zorgt voor flexibel schoonmaken overal in een ruimte. Door de handige opbergruimte voor accessoires op het apparaat zelf zijn alle hulpstukken snel bij de hand en klaar voor gebruik. Inclusief: vlekverwijderingsborstel, sproeiextractiemondstuk voor bekleding en schoonmaakmiddel.