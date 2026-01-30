Sproei-extractiereiniger SE 2 Spot Care
De compacte en eenvoudig te bedienen SE 2 Spot vlekkenreiniger is de ideale partner voor het snel en gericht verwijderen van vlekken en vuil op bekleding en textiel. Care versie met extra vlekverwijderingsborstel.
De handige SE 2 Spot sproei-extractiereiniger is de perfecte hulp om vlekken op bekleding en textiel onmiddellijk en gericht te verwijderen. De SE 2 Spot rekent snel af met vuil en geurtjes, en verwijdert bijvoorbeeld effectief vlekken van eten en drinken. Dankzij het compacte ontwerp is deze vlekkenreiniger bijzonder eenvoudig te gebruiken en neemt hij weinig ruimte in bij het opbergen. Hierdoor is het apparaat direct klaar voor gebruik wanneer u onverwacht vuil moet aanpakken. De grote actieradius, mogelijk gemaakt door de kabel van 4,5 meter, zorgt voor flexibel schoonmaken overal in een ruimte. Door de handige opbergruimte voor accessoires op het apparaat zelf zijn alle hulpstukken snel bij de hand en klaar voor gebruik. Inclusief: vlekverwijderingsborstel, sproeiextractiemondstuk voor bekleding en schoonmaakmiddel.
Kenmerken en voordelen
Beproefde Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultaten.Reiniging tot diep in de vezels van textieloppervlakken. Laag restvochtgehalte voor snelle droging van textieloppervlakken. Moeiteloze en snelle reiniging door de efficiënte spray-extractiemethode in combinatie met een krachtige maar energiezuinige motor.
Accessoires speciaal ontwikkeld voor een gemakkelijke, vezeldiepe reinigingMet het sproei-extractiemondstuk voor bekleding verwijder je snel en eenvoudig hardnekkig vuil. Geïntegreerde sproeislang voor extra gemak tijdens het schoonmaken. Vlekverwijderingsborstel voor het gericht en efficiënt verwijderen van hardnekkige of ingedroogde vlekken.
Ultra-compact apparaatFlexibel, ook in smalle of moeilijk toegankelijke ruimtes. Met praktische handgreep voor snel en comfortabel transport van het apparaat. Ruimtebesparende opberging.
Praktische opbergruimte voor accessoires en slangen
- Gemakkelijk met één hand te vervoeren - alle meegeleverde accessoires en de slang kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Alle accessoires zijn altijd aan het apparaat bevestigd, zodat u erop kunt vertrouwen dat ze op het moment van gebruik aanwezig zijn.
Eenvoudige en handige bediening
- Het in- en uitschakelen van het apparaat is eenvoudig.
- Intuïtieve bediening
- Altijd gebruiksklaar.
2-tank-systeem
- Eenvoudig vullen van de properwatertank.
- Gemakkelijk verwijderen en legen van de vuilwatertank zonder contact met vuil.
Ultraflexibele 2-in-1 darm
- Geïntegreerde sproeislang voor extra gemak tijdens het schoonmaken.
- Lange, zeer flexibele zuigslang voor extra gemak bij het schoonmaken.
- Met draaikoppeling op slang voor nog meer bewegingsvrijheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|450
|Actieradius (m)
|6,3
|Tankinhoud schoon water (l)
|1,5
|Tankinhoud vuil water (l)
|0,8
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Stroomkabel (m)
|4,5
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|385 x 215 x 310
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 1.8 m
- Reinigingsmondstuk voor bekleding: 88 mm
- Vlekkenborstel.
- Reinigingsmiddelen: Tapijtreiniger RM 519, 100 ml
- 2-in-1 comfortsysteem: geïntegreerde sproei-extractieslang
Uitvoering
- Opbergplaats voor kabels
- 2-tank-systeem
- Handige slang- en toebehorenopberging
Videos
Toepassingen
- Tapijten
- Stoffen bekleding
- Gestoffeerde meubels
- Autozetels
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen SE 2 Spot Care
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.