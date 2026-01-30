Injecteur / extracteur SE 2 Spot Care
L'injecteur-extracteur SE 2 Spot compact et facile d'utilisation est l'allié idéal pour une élimination rapide et ciblée des taches et des salissures sur les capitonnages et les textiles.
L'injecteur-extracteur SE 2 Spot maniable est l'allié idéal pour une élimination immédiate et ciblée des taches sur les capitonnages et les textiles. Qu'il s'agisse par exemple de taches de nourriture ou de boissons, le SE 2 Spot permet d'éliminer rapidement et efficacement les salissures et les odeurs. Grâce à son format compact, cet injecteur-extracteur est particulièrement facile d'utilisation et se range avec un encombrement minimal. Ainsi, il est rapidement prêt à l'emploi à tout moment pour éliminer les salissures imprévues. Son rayon d'action étendu grâce au câble de 4,5 mètres permet des nettoyages flexibles dans toute la pièce. Grâce au rangement pratique des accessoires à même l'appareil, tous les embouts sont à portée de main et rapidement prêts à l'emploi. Avec brosse de détachage, suceur pour tissus d'ameublement et détergent.
Caractéristiques et avantages
Technologie Kärcher éprouvée pour un résultat de nettoyage optimalNettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles. Nettoyage sans effort et rapide grâce à la méthode de nettoyage efficace de l'injection-extraction en combinaison avec un moteur à la fois puissant et économe en énergie.
Des accessoires développés spécialement pour un nettoyage en profondeur en tout confortLe suceur pour tissus d'ameublement permet une élimination rapide et simple des salissures incrustées en profondeur. Flexible d'injection intégré pour un niveau de confort élevé pendant le nettoyage. Brosse de détachage pour une élimination ciblée et efficace des taches tenaces ou incrustées.
Appareil particulièrement compact et peu encombrantUtilisation flexible, même dans les endroits exigus ou difficiles d'accès. Avec poignée pratique pour un transport rapide et confortable de l'appareil. Gain de place lors du rangement.
Rangement pratique des accessoires et du flexible
- Transport pratique d'une seule main : tous les accessoires fournis et le flexible se rangent directement sur l'appareil.
- Tous les accessoires sont toujours fixés sur l'appareil et par conséquent disponibles à tout moment sur le lieu d'utilisation.
Prise en main facile et confortable
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
- Utilisation intuitive.
- Immédiatement prêt au nettoyage.
Système à deux réservoirs
- Remplissage facile du réservoir d'eau propre.
- Retrait et vidage pratiques du réservoir d'eau sale sans contact avec la saleté.
Flexible 2 en 1 ultra souple
- Flexible d'injection intégré pour un niveau de confort élevé pendant le nettoyage.
- Long flexible d'aspiration ultra souple pour un nettoyage en tout confort.
- Avec articulation à rotule sur le flexible pour encore plus de liberté de mouvement.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|450
|Rayon d'action (m)
|6,3
|Contenu du réservoir d'eau propre (l)
|1,5
|Contenu du réservoir d'eau sale (l)
|0,8
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Câble d'alimentation (m)
|4,5
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|4
|Poids emballage inclus (kg)
|6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|385 x 215 x 310
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 1.8 m
- Suceur de lavage pour meubles: 88 mm
- Brosse à taches
- Détergents: Nettoyant pour moquettes et capitonnages RM 519, 100 ml
- Système de confort 2en1: flexible injecteur/extracteur intégré
Équipement
- Système d'attache du câble électrique
- Système à deux réservoirs
- Rangement pratique des accessoires et du flexible
Domaines d'utilisation
- Moquettes
- Tissu d'ameublement
- Meubles rembourrés
- Sièges de voiture
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.